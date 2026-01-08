LEGO Smart Bricks: Wo und wann ihr die neuen Sets kaufen könnt

Der Smart Brick bringt das Bauen und vor allem das Spielen mit LEGO auf ein neues Level.

Schon länger wurde darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: LEGO hat einen neuen Stein entwickelt, der dynamisch auf Dinge reagieren soll. Er kann leuchten, Geräusche machen und sogar mit Minifiguren interagieren. Wir verraten euch, wo und wann ihr die neuen Sets mit dem Feature ergattern könnt.

Was genau ist LEGO Smart Play?

Das System, welches LEGO unter Smart Play zusammenfasst, besteht aus drei Komponenten:

Den LEGO Smart Bricks

Den LEGO Smart Tags

Den LEGO Smart Minifiguren

Und so funktioniert's: Der LEGO Smart Brick ist das Herzstück: Er ist mit verschiedensten Sensoren ausgestattet, mit denen er Licht und Ton wahrnehmen kann. Auch ein Geschwindigkeitsmesser ist integriert. Außerdem verfügt er über Lichter, einen kleinen Lautsprecher und einen eigenen Synthesizer. Er erkennt automatisch, wenn sich LEGO Smart Tags oder Smart Minifiguren in Reichweite befinden, und koppelt sich mit ihnen.

Die ersten Sets einer Klemmbaustein-Generation können bald vorbestellt werden.

Die Smart Tags geben dem Smart Brick zu verstehen, an welcher Art von Konstruktion er eingesetzt wird. Ein Hubschrauber-Tag lässt den Smart Brick entsprechende Geräusche erzeugen. Die Geräusche und Lichteffekte ändern sich auch je nach Geschwindigkeit, mit der ihr euren Hubschrauber bewegt, und der Smart Brick kann sogar erkennen, wenn er auf dem Kopf steht, und passt sich daran mit passenden Reaktionen an.

Mehr zu Smart Play LEGO Smart Play enthüllt: Die neuen Steine kommen mit smarten Funktionen und schon im März erscheinen die ersten interaktiven Sets von Tobias Veltin

Smart Minifiguren funktionieren ähnlich wie Tags: Sobald sie in der Nähe eines Smart Bricks stehen, werden sie erkannt und können nun sprechen und auf Dinge eingehen, die um sie herum passieren. Batterien müsst ihr bei den Smart Bricks übrigens nicht tauschen, das Aufladen funktioniert über eine kabellose Ladestation.

Diese Sets kommen als Erstes in den Handel

Die Möglichkeiten, die LEGO Smart Play bietet, sind nahezu grenzenlos, aber der Hersteller scheint sich zu Anfang vor allem auf Star Wars konzentrieren zu wollen, denn alle drei Sets, die ihr ab heute vorbestellen könnt, stammen aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Offiziell erscheinen die drei Sets, laut Angaben von LEGO, am 01. März in den Handel. Vorbestellt werden können sie aber bereits ab morgen um 15:15 Uhr. Das geht aus einem Countdown auf der LEGO-Website hervor. Neben dem LEGO-Onlineshop und LEGO-Märkten, sollen sie auch bei ausgewählten Händlern verfügbar sein. Ob dazu auch andere Onlineshops wie Amazon gehören, ist bisher nicht ersichtlich. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten, sobald uns mehr Informationen dazu vorliegen.

Darth Vader's TIE Fighter

Darth Vaders Spezial-Jäger ist das günstigste der drei neuen LEGO-Sets.

Darth Vader's TIE Fighter darf als Set zum Reinschnuppern in das neue System verstanden werden, denn hier bekommt ihr lediglich einen einzigen Smart Brick, zusammen mit einem TIE-Fighter-Tag und einer smarten Minifigur von Darth Vader, damit ihr das ikonische Atmen des dunklen Lords jetzt auch beim Spielen mit LEGO vernehmen könnt.

X-Wing von Luke Skywalker

Quasi das Gegenstück zu Darth Vaders TIE Fighter. Der Raumjäger, mit dem Luke den ersten Todesstern zerstört, ist nicht nur legendär, sondern wird jetzt auch smart. Enthalten sind ein Smart Brick mit Ladestation, fünf Smart Tags (X-Wing, Geschützturm, Transporter, Kommandozentrum und R2-D2) sowie zwei smarte Minifiguren von Luke und Leia. Ob der Smart Brick es den beiden ermöglicht, die Macht zu nutzen, bleibt jedoch offen.

Neben dem X-Wing, sind auch einige andere kleinere Fahrzeuge enthalten.

Duell im Thronsaal

Das größte (und teuerste) der drei Sets beinhaltet eine kleine Arena, mit der sich das Duell zwischen Darth Vader und Luke Skywalker aus Episode 6 nachspielen lässt. Diesmal sogar mit Soundeffekten. Hinzu kommt ein A-Wing-Modell, das ebenfalls mit einem Smart Brick ausgestattet ist. Es sind also zwei der klugen Steinchen enthalten.

Mit einer Vorrichtung könnt ihr Luke und Vader richtig aufeinander losgehen lassen.

Zusätzlich gibt es auch hier fünf Smart Tags (A-Wing, Thron, Geschützturm und zwei Tags für den Lichtschwertkampf) sowie drei smarte Minifiguren von Darth Vader, Luke Skywalker und Imperator Palpatine.