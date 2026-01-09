Über 3000 Spiele für Switch & Switch 2 nur bis Sonntag im Angebot: Das sind die 10 Top-Deals des riesigen Nintendo eShop Sales!

Jetzt ist eure letzte Chance, tausende Spiele für Switch und Switch 2 günstig im Nintendo eShop Festtags-Sale abzustauben!

Schon seit ein paar Wochen läuft im Nintendo eShop ein riesiger Sale mit über 3000 reduzierten Spielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Nun neigt sich die gigantische Aktion ihrem Ende zu: Die Angebote laufen nur noch bis zum 11. Januar, also bis Sonntag! Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel noch einmal 10 Top-Deals herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Mario & Luigi: Brothership

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Mario & Luigi: Brothership lässt die bereits vor über zwanzig Jahren auf Game Boy Advance gestartete Rollenspiel-Reihe mit neuer 3D-Grafik auf der Switch wiederaufleben. Diesmal begeben sich die beiden Brüder auf eine große Seereise und erkunden mit ihrem eigenen Schiff den Ozean des Landes Konektania, das in viele Teile zerbrochen ist. Ihr erforscht die abwechslungsreichen Inseln, erledigt Quests für ihre Bewohner und versucht so, das Land wieder zu vereinen.

Wie immer in der Reihe steuert ihr Mario und Luigi gleichzeitig durch die Welt: Für jeden ist ein eigener Button auf dem Controller reserviert und ihr müsst die Aktionen der Brüder geschickt aufeinander abstimmen, um die Rätsel, Minispiele und Jump&Run-Einlagen zu bewältigen. Der Kern des Gameplays besteht jedoch in den rundenbasierten Gefechten, in denen ihr die Spezialfähigkeiten von Mario und Luigi zu effektvollen Kombo-Attacken verbindet.

Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für Switch im Trailer

Den Open-World-Meilenstein Red Dead Redemption könnt ihr euch jetzt zum halben Preis in der Switch-Neuauflage sichern. Diese liefert nicht nur technische Verbesserungen wie neue Lichteffekte und überarbeitete Texturen, sondern bringt auch sämtliche zusätzlichen Singleplayer-Inhalte mit, einschließlich der umfangreichen Erweiterung Undead Nightmare, durch welche die Zombie-Apokalypse über die Spielwelt hereinbricht.

Das Hauptspiel liefert euch ein klassisches, filmreifes Western-Epos: Im frühen 20. Jahrhundert und somit in der letzten Phase des Wilden Westens macht ihr als ehemaliger Outlaw John Marston Jagd auf die früheren Mitglieder eurer Bande. Dabei erkundet ihr eine gewaltige Spielwelt, die vom Westen der USA bis nach Mexiko reicht, und erlebt von wilden Schießereien über Raubüberfälle bis hin zu packenden Verfolgungsjagden alles, was ein guter Western braucht.

Disney Dreamlight Valley

0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Disney Dreamlight Valley ist eine Lebenssimulation im Stil von Animal Crossing: New Horizons, in der ihr euer eigenes idyllisches Dorf erschafft, wobei euch umfangreiche kreative Möglichkeiten von der Innenarchitektur bis hin zur Gestaltung der Landschaft offenstehen. Hier leben allerdings berühmte Charaktere aus Disney- und Pixar-Filmen in eurem Dorf, darunter beispielsweise Micky, Donald Duck, Aladdin und sogar der niedliche Roboter Wall-E.

Ihr haltet euch jedoch nicht ausschließlich in eurem eigenen Dorf auf, sondern startet auch gefährliche Expeditionen in andere Regionen. Um weitere Bewohner freizuschalten, müsst ihr diese nämlich oftmals erst aus den Klauen berühmter Schurken befreien. Disney Dreamlight Valley ist seit dem Release beständig um neue Inhalte und Bewohner erweitert worden. Erst im Dezember ist Cinderella dazugekommen, schon bald sollen Susi und Strolch folgen.

EA Sports FC 26

14:38 EA Sports FC 26 im Test: Mit dem neusten Teil überschreitet EA eine gefährliche Grenze

Fußballfans, die mit ihrem eigenen Lieblingsverein die aktuelle Saison realitätsnah nachspielen wollen, kommen auch in diesem Jahr nicht am neuesten Teil der berühmten Reihe aus dem Hause Electronic Arts vorbei. Schließlich bekommt ihr nur hier hunderte lizenzierte Vereine mit tausenden Spieler*innen aus dutzenden verschiedenen Ligen geboten. Aus Deutschland ist neben der 1. bis 3. Liga der Männer auch die Frauen-Bundesliga dabei.

Außerdem bietet auch EA Sports FC 26 wieder ein umfangreiches Paket mit den verschiedensten Multi- und Singleplayer-Modi von Ultimate Team bis hin zur Profi- und Management-Karriere, das euch für unzählige Stunden fesseln dürfte. Gerade in der Karriere gibt es einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. So sorgen neue Events für mehr Abwechslung und der Spielablauf wird hier noch authentischer simuliert, mit all den Zufällen, die zum Sport dazugehören.

Princess Peach: Showtime!

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! hat die berühmte Prinzessin aus der Mario-Reihe endlich ihr erstes eigenes Switch-Spiel bekommen: Eigentlich möchte Peach nur einen schönen Abend im Theater genießen, als die Vorstellung von einer Gruppe von Schurken gekapert wird. Um die Aufführung zu retten, wirft sich Peach in zehn verschiedene Verkleidungen und geht selbst auf die Bühne. Mit jeder Verkleidung ist dabei ein völlig anderes Gameplay verbunden.

Während beispielsweise als Schwertkämpferin oder Kung-Fu-Meisterin der Nahkampf im Mittelpunkt steht, müsst ihr als Detektivin nach Spuren suchen und Verbrechen aufklären, als Patissière euer Talent beim Backen unter Beweis stellen und als Meisterdiebin vorsichtig an Feinden vorbeischleichen. Ihr bekommt also eine Menge Abwechslung geboten, zumal in den 30 verschiedenen Leveln auch noch spektakuläre Bosskämpfe auf euch warten.

Splatoon 3

4:28 Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst, im Video

Auch der jüngste Teil der Splatoon-Reihe ist wieder ein knallbunter Multiplayer-Shooter, in dem es um mehr als nur ums Abschießen von Gegnern geht: Im Haupt-Modus namens „Revierkämpfe“ müsst ihr das Spielfeld in die Farbe eures eigenen Teams tauchen, um zu gewinnen. Dabei könnt ihr euch in tintenfisch- bzw. oktopus-ähnliche Gestalten verwandeln, durch die ihr in halsbrecherischem Tempo durch die Farbe des eigenen Teams schwimmen könnt.

Daneben gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer Modi, darunter eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, in der ihr die Invasionsarmee der Oktarianer bekämpft, und den beliebten Koop-Modus Salmon Run, in dem ihr euch im Team gegen angriffslustige Lachsschwärme wehrt und fordernde Bosskämpfe meistern müsst. Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen ist mit Splatsville eine ganz neue Wüstenstadt mit eigenem Look und vielen neuen Waffen hinzugekommen.

The Elder Scrolls V: Skyrim

1:03 The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch -Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Lust darauf, eines der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten nachzuholen oder es endlich auch mobil zu spielen? Dann könnt ihr euch jetzt The Elder Scrolls V: Skyrim günstig für Switch schnappen. Der Megahit ist nicht zuletzt durch seine riesige Open World so berühmt geworden: Ihr erkundet die weit im Norden gelegene Provinz Himmelsrand mit zahlreichen Städten und Dörfern sowie mit Wäldern, Gebirgen und weitverzweigten Höhlensystemen voller Monster und Geheimnisse.

Schon allein das Hauptspiel bietet über 100 Stunden Spielzeit, wobei ihr den meisten Spaß haben werdet, wenn ihr einfach euren eigenen Weg einschlagt und euch von einer spannenden Entdeckung zur nächsten tragen lasst. In der Standard-Version für Switch sind aber auch noch die drei Erweiterungen Dawngard, Hearthfire und Dragonborn sowie ein paar Zusatzinhalte und Extra-Features enthalten, von Zelda-Items bis zur Bewegungssteuerung.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

6:01 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Test-Video zum Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel

Mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle könnt ihr gerade dank stolzen 80 Prozent Rabatt ein großes Mario-Spiel zum Schnäppchenpreis von nur 7,99€ abstauben. Hier vereinen Mario und seine Freunde ihre Kräfte mit den vorlauten Häschen aus dem Hause Ubisoft, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. Dabei erkundet ihr eine bunte Welt mit unzähligen Geheimnissen, Schätzen und kleinen Rätseln, die mit viel Humor in Szene gesetzt wird.

Das Kern-Gameplay besteht aus taktischen, rundenbasierten Kämpfen, die an Spiele wie XCOM oder Divinity: Original Sin erinnern. In diesen müsst ihr stets sowohl die Deckungsmöglichkeiten als auch die Spezialfähigkeiten all eurer Team-Mitglieder ausnutzen, um den Sieg zu erringen. Ihr könnt sogar die Skills verschiedener Charaktere miteinander kombinieren, um besonders mächtige Attacken zu starten, was für zusätzlichen taktischen Tiefgang sorgt.

DOOM

9:10 Doom - Test-Video: So modern ist der Oldschool-Shooter

Auch DOOM bekommt ihr gerade 80 Prozent günstiger. Mit einem Preis von nur 3,99€ gehört das Reboot der legendären Reihe, die das Genre der First Person Shooter erst groß gemacht hat, zu den günstigsten Schnäppchen des aktuellen Sales. Wie in den 90ern bekommt ihr auch diesmal wieder kompromisslose, schnelle Action geboten, die vor allem durch das hervorragende Gunplay mit seinem drastischen Treffer-Feedback überaus befriedigend wirkt.

Das neue Doom beschränkt sich aber nicht darauf, das Spielgefühl des Originals zurückzubringen, sondern liefert auch neue Ideen. So könnt ihr jetzt durch die besonders aufwendig inszenierten Glory Kills im Nahkampf Gesundheit zurückgewinnen, was zusätzlich dazu anspornt, so aggressiv wie möglich zu spielen. Neben der Solo-Kampagne werden euch auch noch verschiedene Multiplayer-Modi wie Team Deathmatch und Domination geliefert.

Digimon World: Next Order

2:38 Digimon World: Next Order - Alles, was ihr über das Switch-Spiel wissen müsst

Bei Digimon World: Next Order handelt es sich um ein klassisches Monstersammel-Rollenspiel im Stil von Pokémon. Auf eurer Mission, in der von Machinedramon überrannten digitalen Welt wieder für Ordnung zu sorgen, könnt ihr über 200 verschiedene Digimon sammeln, aufziehen und in Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Erstmals in der Reihe könnt ihr euch dabei sogar von zwei Digimon gleichzeitig begleiten lassen.

Damit die Digimon effektiv zusammenarbeiten, müsst ihr darauf achten, dass sie nicht nur zu euch, sondern auch untereinander eine gute Beziehung aufbauen. Darüber hinaus bietet Digimon World: Next Order sogar richtige Aufbauspiel-Elemente: Diesmal kümmert ihr euch nämlich um eure eigene Stadt, die ihr im Laufe der rund 50 bis 60 Stunden Spielzeit zu einer wahren Digimon-Metropole weiterentwickeln könnt.

Über 3000 weitere Angebote für Switch & Switch 2 im Nintendo eShop!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Spiele nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gigantischen Nintendo eShop Sale. Bis zum 11. Januar könnt ihr noch über 3000 weitere Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot abstauben. In der riesigen Auswahl, die von Strategie über Shooter und Rollenspiele bis hin zu Fighting Games so gut wie jedes Genre bedient, ist garantiert für alle etwas dabei. Deshalb solltet ihr auf jeden Fall auch selbst noch einmal einen Blick auf die Deals werfen: