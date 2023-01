Attack on Titan: Deshalb ist die letzte Staffel in zwei Hälften aufgeteilt

Attack on Titans Final Season ist wohl die längste Final-Staffel, die es je gab. Sie läuft seit dem 7. Dezember 2020 und wird erst Ende dieses Jahres abgeschlossen. Ausgestrahlt wird sie in zwei Hälften, wobei die erste am 4. März beginnt, die zweite soll dann im Laufe des Jahres folgen. Bei Fans und Neulingen sorgt das für Unmut, da die Namensgebung der Serie ohnehin ziemlich undurchsichtig ist. Die Teilung ist aber schnell erklärt.

Deshalb ist der letzte Teil noch einmal aufgesplittet

Animes werden in Japan üblicherweise in Seasons, also dreimonatigen Veröffentlichungszeiträumen, herausgebracht. Die orientieren sich an den Jahreszeiten und teilen sich folgendermaßen auf:

Winter-Season: Januar bis März

Januar bis März Frühlings-Season: April bis Juni

April bis Juni Sommer-Season: Juli bis September

Juli bis September Herbst-Season: Oktober bis Dezember

Eine Serie muss dabei nicht zwangsläufig zu Beginn einer Season starten und kann auch noch in die darauffolgende Season hineinragen. Das ist bei Attack on Titans dritten und letztem Final-Part der Fall.

Wie sich ein Anime in die Seasons einordnet, wird anhand der sogenannten 'Cours' abgebildet: Läuft ein Anime komplett innerhalb einer Season, wird von einem einzelnen Cour (Single Cour) gesprochen, verteilt sich die Staffel auf zwei aufeinanderfolgende Seasons ist es doppelter Cour (Double Cour).

Macht die Serie zwischen zwei Seasons eine Pause, ist von einem Split-Cour die Rede. Darunter fällt der letzte Part von Attack on Titan. Bei Animes ist die Aufteilung nicht unüblich und sie kann verschiedene Gründe haben: Etwa die Entlastung des Studios (das derzeit zum Beispiel auch noch an der Fortsetzung zum Serien-Hit Chainsaw Man arbeitet) oder eine bessere Vermarktung aufgrund der längeren Laufzeit.

Die Namensgebung von Attack on Titan aufgeschlüsselt

Dass Attack on Titan mit der Aufteilung polarisiert ist auf die Namensgebung der "letzten" Staffel mit mehreren Parts zurückzuführen, obwohl es sich dabei eigentlich um herkömmliche Staffeln handelt.

Die Änderung des Namensschemas steht aber mit zwei Ursachen im Zusammenhang:

Nach Staffel 3 wechselte das Produktionsstudio. Das zum Serienstart neu gegründete Wit Studio gab Attack on Titan nach knapp der Hälfte der Gesamthandlung an MAPPA ab. Die hatten zu dem Zeitpunkt schon reichlich Erfahrung mit anderen Animes gesammelt und konnten mit einem höheren Tempo produzieren.

Das zum Serienstart neu gegründete Wit Studio gab Attack on Titan nach knapp der Hälfte der Gesamthandlung an MAPPA ab. Die hatten zu dem Zeitpunkt schon reichlich Erfahrung mit anderen Animes gesammelt und konnten mit einem höheren Tempo produzieren. Der letzte große Story-Bogen beginnt ab der Hälfte: Die Handlung von Attack on Titan nimmt nach ungefähr der Hälfte eine bedeutende Wendung, da die Welt hinter den gigantischen Mauern, die das Setting zuvor eingegrenzt haben, erkundet wird und sämtliche Hintergründe offengelegt werden. Das letzte Drittel kann somit als Hinarbeiten aufs Finale interpretiert werden kann.

Eine Abgrenzung über die "Final Season" ergibt also durchaus Sinn, auch wenn die ganzen Aufsplittungen mitunter groteske Züge annehmen.

Attack on Titan erscheint in Deutschland auf Crunchyroll

Der epische Action-Anime, in dem die Einwohner*innen einer mittelalterlichen Zivilisation mit Flugapparaten und Schwertern gegen riesige Titanen kämpfen, ist in deutscher Sprachausgabe und im Original-Ton mit Untertiteln auf Crunchyroll zu sehen.

Der definitiv finale Part der finalen Staffel wird dort ebenfalls zeitnah zur japanischen Ausstrahlung erscheinen – da könnt ihr euch dieses Mal auch sicher sein, da tatsächlich die letzten Kapitel des Mangas abgehandelt werden.