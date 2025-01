Auch Assassin's Creed Shadows hat "Hitman"-Missionen, aber die müssen besser sein als in AC Mirage, um mich glücklich zu machen

Die Black Box-Missionen sollten sich Naoe und Yasuke nicht von Basim abgucken.

Mit Assassin's Creed Unity führte Ubisoft die sogenannten Black Box-Missionen ein, die sich viel freier spielten als lineare Missionen. Weitere Ableger wie AC Syndicate, AC Valhalla (im Paris-DLC) und AC Mirage griffen dieses Konzept wieder auf. Und auch Assassin's Creed Shadows wird auf Black Box-Missionen setzen.

Was sind Black Box-Missionen? Bei diesem Missionstyp erhalten wir mehr Freiheiten. Durch das Leveldesign und mehr spielerische Möglichkeiten können wir unser Vorgehen selbst bestimmen und müssen entsprechend vorab planen. Es sind Missionen in Mini-Sandboxen, ähnlich den letzten Hitman-Spielen. Der Begriff Black Box geht dabei auf AC Unity zurück. In dem Frankreich-Ableger konnten wir mit Arno innerhalb dieser Missionen etwa durch das Öffnen verschlossener Türen neue Wege entdecken, einzigartige Attentate freischalten und Verbündete rufen.

AC Shadows hat 13 Black Box-Missionen

Mitte Januar fand beim Entwicklerstudio Ubisoft Quebec ein Anspielevent für die Presse und Content Creator statt. Auch wir waren dabei und haben unsere Eindrücke in unserer Preview festgehalten:

Aus all diesen Eindrücken, Interviews und Streams sickern seit Tagen immer mal wieder neue Informationen zu Assassin's Creed Shadows durch. Darunter auch durch AndyReloads, dass das Spiel 13 Black Box-Missionen beinhalten wird, die mit wichtigen Attentatszielen zu tun haben.

Es ist zwar nur eine Spekulation unsererseits, aber da wir bereits wissen, dass die feindliche Gruppierung "Onryo" aus 12 Personen besteht, könnte es gut sein, dass die Black Box-Missionen für sie bestimmt sind. Die 13. Mission könnte einen noch unbekannten Anführer betreffen, der erst zum Schluss enthüllt wird.

Einen Kritikpunkt gibt es schon jetzt

Vor dem Start einer solchen Mission werden wir gefragt, ob wir für diese Mission schon bereit sind, womit das Level gemeint sein dürfte. Außerdem sollen wir vor dem Start den Spielstand extra speichern können.

Und das scheint auch dringend nötig zu sein. Nicht nur, um notfalls einfach laden, sondern auch, um die Black Box-Missionen erneut spielen zu können. Immerhin bietet es sich an, sie zu wiederholen und andere Wege und Attentate auszuprobieren. Eine eingebaute Funktion, die die Missionen wiederholen lässt, ohne dass sie erneut auf den Spielstand Einfluss nehmen, gibt es nicht. Und genau das enttäuscht schon jetzt viele Spieler*innen.

Eventuell gibt es aber ein Licht am Ende des Tunnels: Ubisoft soll den Wunsch, dass wir die Black Box-Missionen ganz einfach wiederholen können, zur Kenntnis genommen haben. Es ist also gut möglich, dass irgendwann nach Release ein Update das Problem löst. Aktuell liegt der Fokus der Entwickler*innen aber darauf, das Spiel kurz vor dem Release im März weiter zu optimieren.

Meinung der Redaktion Annika Bavendiek

@annika908.bsky.social Auf den ersten Blick sind es gute Nachrichten, dass wir auch in Shadows Black Box-Missionen vorgesetzt bekommen. Ich bin unter anderem als Hitman-Fan nicht nur persönlich davon angetan, sondern sehe es generell als willkommene Abwechslung, wenn wir neben linearer gestalteten Quests ab und an auch mehr Entscheidungsfreiheiten bekommen und etwas herumexperimentieren dürfen. Nach meiner Erfahrung mit Assassin's Creed Mirage bin ich aber etwas vorsichtig geworden. Auch bei dem Ableger waren ein paar Black Box-Missionen bei. Allerdings konnten die mich nicht überzeugen, was ich auch in meinem Mirage-Test kritisch angemerkt habe. Dafür fielen die spielerischen Möglichkeiten nämlich zu trivial aus. Ubisoft muss mir in Shadows also mehr bieten, damit ich mit den Black Box-Missionen wirklich meinen Spaß haben kann. Ich erwarte hier keine Tiefe wie in den Hitman-Spielen, die sich eben voll und ganz auf dieses Konzept konzentrieren, aber ich möchte, dass sich das Erkunden und Freischalten neuer Gelegenheiten wirklich lohnenswert anfühlt.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 20. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Was sagt ihr dazu, dass es die Black Box-Missionen auch in AC Shadows schaffen? Glaubt ihr, dass sie mehr bieten werden, als zuletzt in AC Mirage?