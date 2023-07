Tears of the Kingdom gehört zu den besten Spielen des Jahres 2023 und wird auch von Promis gezockt.

Dass auch Promis in ihrer Freizeit auf Konsolen oder dem PC spielen, sollte eigentlich niemanden überraschen. Allerdings gibt es davon nur selten "Beweisfotos", umso lustiger ist es dann, wenn tatsächlich mal eins auftaucht.

Und das ist jetzt passiert. In den sozialen Netzwerken ist ein Bild aufgetaucht, dass einen Fan zusammen mit dem kanadischen Sänger The Weeknd zeigt. Abel Makkonen Tesfaye, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, feierte in den letzten Jahren unter anderem mit Hits wie "Blinding Lights" oder "Starboy" riesige Erfolge.

Miese Auflösung verhindert genaue Analyse

Und wie es aussieht, vertreibt sich der Sänger die Zeit auch ganz gerne mal mit seiner OLED-Switch und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Gut gelaunt und auf dem Rücksitz eines Autos hält er das Gerät in die Kamera, auf dem Bildschirm ist trotz schlechter Auflösung recht eindeutig das Menü aus TotK zu erkennen.

Kleiner Wermutstropfen: Die Auflösung des Bildes ist tatsächlich so mies, dass der zu sehende Menübildschirm zu einem ziemlichen Pixelklumpen verkommt. Genauere Aussagen über die Ausrüstung oder Statistiken von The Weeknds Link lassen sich also leider nicht treffen.

Die Reaktionen in den Kommentaren fallen überwiegend positiv aus und lassen sich grob mit "Er ist wie ich/wir" zusammenfassen. Andere verweisen noch einmal auf die hervorragende Qualität des Spiels und wundern sich nicht, dass Tesfaye ausgerechnet diesen Titel zockt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Allein in den ersten drei Tagen verkaufte sich der Titel 10 Millionen Mal und kassierte reihenweise Traumwertungen – auch von uns.

Auf GamePro.de findet ihr zudem zahlreiche Guides sowie Tipps und Kniffe zum Spiel. Darunter etwa Empfehlungen für Einsteiger*innen sowie die Fundorte des Master-Schwerts und des Hylia-Schilds, die zu den besten Waffen bzw. Ausrüstungsgegenständen im Spiel gehören.