Auf GameStar gibt's gerade 50% Rabatt auf das Plus-Jahresabo

GameStar-Kollege Heiko hat heute eine wichtige Info für euch. Also dann, Heiko, los geht's:
Zu Resident Evil Requiem hat eine große Gaming Website den Test von einer KI schreiben lassen. Wenn ihr auf Google nach Tipps zu eurem Lieblingsspiel sucht, bekommt ihr inzwischen immer häufiger als Erstes eine Antwort von der Google-KI Gemini, statt von echten Menschen.
Ich sag’s ebenso ehrlich wie persönlich: Das ist nicht die Art von Spielejournalismus, für den ich vor 25 Jahren bei GameStar angefangen habe.
Ich wollte diesen Job, weil GameStar für mich nicht irgendein Spielemagazin war. Es hatte Persönlichkeit, eine klare Handschrift. Es nahm Gaming als Hobby ernst, sich selbst aber so mittel. Autoren wie Jörg Langer, Martin Deppe, Markus Schwerdtel oder Petra Schmitz waren Nerds, mit denen ich mich verbunden fühlte – auch wenn ich sie damals noch nicht persönlich kannte.
Seit ich Chefredakteur von GameStar sein darf, zählt es zu meinen wichtigsten Zielen, dieses Erbe zu bewahren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein persönlicher Spielejournalismus in diesen Zeiten wichtiger ist, denn je.
Mit einem Abo bei GameStar Plus unterstützt ihr solch einen persönlichen Spielejournalismus. Ganz einfach, weil wir unsere Plus-Inhalte logischerweise vor allem für diejenigen machen, die ein Plus-Abo haben. Und die nächsten Wochen bieten jede Menge spannende Möglichkeiten, euch zu zeigen, was das für uns bedeutet.
Falls ihr noch kein Plus-Abo habt, dann ist jetzt nicht nur eine sehr gute, sondern auch besonders günstige Gelegenheit, daran etwas zu ändern.Mit dem Code »NEU50« ein Jahr GameStar Plus zum halben Preis sichern
Auf was ihr euch freuen dürft
Ab sofort – 50% Rabattaktion bis zum 19. April: Mit dem Rabattcode »NEU50« könnt ihr ab sofort 6 Monate im ersten Jahr bei Abschluss eines Plus-Jahresabos sparen. Das Angebot gilt dabei nicht nur für Neukunden, sondern auch für Abo-Upgrades von Bestandskunden. Ihr könnt also mit dem Code sowohl ein 3-Monats-Abo zu einem Jahresabo machen, als auch ein reguläres Jahresabo in ein Jahresabo mit Archiv oder Heft umwandeln.
Neu – Zweimal pro Woche Post von Plus: Ab sofort bekommen Plus-Abonnent*innen zweimal pro Woche Post aus der Redaktion – und zwar in Form eines exklusiven Newsletters. Die Post von Dimi, Post von Fabiano, Post von Natalie oder Post von Heiko und so weiter soll sich dabei so anfühlen, als würdet ihr uns auf einen freundlichen Schnack in der Bar treffen.
Wir erzählen euch, was uns gerade umtreibt, was wir gerade spielen, hören oder schauen und geben euch persönliche Leseempfehlungen. Falls ihr das alles lieber online lesen wollt, kein Problem: 24 Stunden nach dem Newsletter-Versand veröffentlichen wir unsere »Post von Plus« auch als normalen Artikel.
Wieder da – Wöchentlicher Plus Podcast: So ganz weg war er zwar nie, aber natürlich haben es die neuen Aufgaben von Micha, Maurice, Dimi und Géraldine nicht leichter gemacht, euch regelmäßig mit exklusiven Plus-Podcasts zu versorgen.
Daran wollen wir etwas ändern, also haben wir uns Verstärkung gesucht, und zwar in Person von alten Bekannten (die aber natürlich noch total fresh sind). Ab sofort werden Petra, Markus und Martin unser Podcast-Ensemble verstärken. Freut euch auf spannende aktuelle Themen, einen regelmäßigen Blick hinter die Kulissen und natürlich jede Menge schrullige Anekdoten aus fast 30 Jahren GameStar-Geschichte.
Das volle Programm – Crimson Desert: Seit Anno 117 hat kein Titel mehr so großes Interesse in unserer Community hervorgerufen wie Crimson Desert. Obwohl oder vielleicht sogar gerade weil das Action-Adventure von Pearl Abyss kein Spiel für jeden ist.
Entsprechend viel Aufwand steckt unser Genre-Experte Tillmann gerade in seinen extra-umfangreichen Test, der pünktlich zum Embargo am 18. März um 23 Uhr erscheinen wird. Wir versprechen euch: Nach dem Lesen werdet ihr definitiv wissen, ob euch Crimson Desert gefallen wird. Oder eben nicht.
Selbstverständlich arbeiten wir parallel auch an vielen anderen Geschichten zum Blockbuster – egal ob Reiseführer, ganz persönliche Erlebnisse oder jede Menge hilfreiche Guides.
Die Kombi – Ein aufgehübschtes Heft: Falls ihr so wie ich nach wie vor genauso gern blättert wir surft, lohnt sich die Kombi aus Plus- und Heft-Abo jetzt mehr denn je. Zum einen, weil ihr dann besonders viel spart. Zum anderen, weil es auch beim GameStar-Heft einen Frühjahrsputz gab.
Es ist eher ein dezentes Aufhübschen als ein komplettes Makeover, aber wir glauben, dass wir noch etwas feiner heraus gearbeitet haben, warum manche Geschichten in gedruckter Form nochmal eine ganz eigene Wirkung entfalten. Als Kirsche auf der Torte gibt’s ab sofort mit jedem XL-Heft gleich drei Vollversionen, in der aktuellen Ausgabe unter anderem das nicht mal ein Jahr alte Endzone 2.
Noch geheim – Jede Menge Exklusivgeschichten: Möglicherweise liegt es an einem gewissen Autodiebstahl im November, dass dieses Jahr schon früh ein gewisser Kommunikationsdruck auf den Publishern lastet. Aber Fakt ist, dass wir gerade an so vielen Exklusiv-Storys arbeiten wie selten zuvor in der GameStar-Geschichte.
Viel mehr darf ich nicht verraten, aber euch zumindest versprechen, dass ihr als Plus-Abonnent*in immer in der ersten Reihe sitzt, wenn in der Gaming-Welt etwas Spannendes passiert. Etwa eine spektakuläre Weltpremiere bei der FYNG CAGGTUS Show, um nur mal ein rein hypothetisches Beispiel zu nennen.
Und es ist natürlich Ehrensache, dass wir passend zum Plus Spring Sale eine besonders coole Plus-Vollversion für den April an den Start bringen.Sichert euch GameStar Plus zum halben Preis im ersten Jahr
Danke für eure Unterstützung!
Mir ist ebenso klar wie wurscht, dass ich bei jedem Plus Sale an dieser Stelle etwas Ähnliches schreibe. Weil es einfach stimmt: Ohne euren Support wäre all das nicht möglich, in diesen Zeiten ganz besonders!
Natürlich müssen wir als größte Gaming Website Deutschlands auch darauf schauen, dass wir die größte Gaming Website bleiben. Denn es wäre naiv zu glauben, dass wir die ganzen exklusiven Geschichten auch ohne unsere Millionenreichweite bekommen würden.
Aber eure Plus-Abos ermöglichen es eben, dass wir über das hinausgehen können, was allein für die Reichweite nötig wäre. Nämlich den Spielejournalismus machen, für den wir am meisten brennen: ausführlich, in die Tiefe gehend, immer mal wieder auch experimentierend, vor allem aber Gaming ernst nehmend, uns selbst aber nur so mittel. Ihr erinnert euch vielleicht.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.