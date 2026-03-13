Seit Monaten wird behauptet, dass Xbox-Konsolen 'tot' sind - Microsoft sagt jetzt: "Es wird sie immer geben!"

Die Series S erschien als erschwingliche Current Gen-Konsole, konnte Skeptiker aber nicht überzeugen.

Xbox-Verkäufe sind jetzt schon seit Jahren stark rückläufig – zu dem Ergebnis kommen Analysten sowie Industrie-Insider. Zudem sieht die Situation bei Exklusivspielen seit langer Zeit ziemlich düster aus, nur wenige Xbox-Spiele gelten als echte "System-Seller". Zumal sie mittlerweile allesamt auch auf dem PC erscheinen, zum Teil sogar auf der PlayStation 5.

In der Gaming-Community wurde daher vermehrt ein ziemlich düsteres Fazit gezogen: 'Xbox ist tot'. Microsoft stellt sich dem jetzt jedoch entgegen und hat mit Project Helix nicht nur eine neue Konsole angekündigt, sondern auch direkt klargestellt, dass es immer Xbox-Konsolen geben soll.

Konsolen seien das 'Herz' der Marke

Während der Ankündigung der nächsten Xbox-Konsole hat Microsofts Vice President of Next Generation, Jason Ronald, betont, dass Konsolen weiterhin von zentraler Bedeutung sind:

„Wenn wir über die Zukunft von Xbox und die nächste Xbox-Generation nachdenken, betrachten wir das Thema im Wesentlichen aus zwei Blickwinkeln.



An erster Stelle steht die Konsole. Die Konsole ist der Kern von Xbox. Es ist das Herz von dem, was wir sind. Es wird sie immer geben und sie ist entscheidend für unsere Zukunft. Wir investieren daher viel in Project Helix, um die nächste Konsolen-Generation einzuläuten.”

Darüber hinaus sei Microsoft begeistert von den Möglichkeiten, die Handhelds mittlerweile liefern, und auch die Entwicklungen bei der Peripherie werden genau beobachtet. Controller seien letztendlich das Bindeglied über Plattformgrenzen hinaus, weshalb in diesem Bereich große Innovationen geplant sind (via TweakTown).

Wie diese Innovationen aussehen könnten, wurde aber noch nicht angerissen. Zur Erinnerung: Der Series X|S-Controller war lediglich eine kleine Weiterentwicklung im Vergleich zur Xbox One-Variante.

Frühe Next Gen-Leaks deuteten an, dass die Konnektivität des Gamepads ein Upgrade erhalten soll, damit der nächste Xbox-Controller mit noch mehr Geräten kompatibel ist. Zudem soll er zum DualSense aufschließen und haptisches Feedback über magnetische Aktuatoren statt grob agierender Rumble-Motoren bieten, genau wie eine Gyro-Erfassung und von Grund auf modernisierte Sticks.

Xbox generiert gerade Momentum, aber kann Microsoft das aufrechterhalten?

Im Xbox-Lager überschlagen sich seit Tagen die Neuigkeiten. Erst sind wichtige Personen der Gaming-Sparte zurückgetreten und eine neue CEO übernahm die Führung. Sie kündigte dann auch direkt die nächste Konsole an und die wurde wenig später auch noch enthüllt:

Allerdings: Mit dem Gerät ist frühestens 2027 zu rechnen, bis dahin vergeht also noch viel Zeit. Und die momentane Aufmerksamkeit könnte schnell wieder abebben. Punkten könnte Microsoft aber auf lange Sicht mit dem Konzept, PC- und Konsolen-Spiele auf einer Plattform zu vereinen.

Insbesondere die hohen Speicherkreise erschweren den PC-Bau gerade massiv, es könnte sich für Xbox also die Gelegenheit ergeben, diese Lücke mit im Vergleich zur Leistung erschwinglicher Hardware zu füllen.

Mit der Steam Machine steht aber auch ein Konsolen-PC-Hybrid für das Wohnzimmer in den Startlöchern, bei dem jedoch noch nicht ganz klar ist, wann er erscheint, was er kostet und was er letztendlich leistet. Auf dem Papier sollte Project Helix aber mehr Performance liefern. Nur: Reicht das am Ende auch?

Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr daran, dass es 'immer' eine Xbox geben wird? Und was müssen die Konsolen leisten?