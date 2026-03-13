Neuer PS Store Sale mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Auch LEGO Horizon Adventures könnt ihr euch aktuell vergünstig im PS Store schnappen.

Im PS Store ist der Mega-März mit über 4.000 Angeboten gestartet und damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir für euch 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4 herausgesucht, die wir euch zum aktuellen Preis empfehlen können.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights beim Mega-März

Bis wann laufen die Angebote? Der Sale läuft noch bis zum 26. März um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Der passende Zeitpunkt für Life is Strange

Bevor am 26. März die Story von Max und Chloe in Life is Strange Reunion fortgeführt wird, könnt ihr euch die Remastered-Version aktuell für unter 10 Euro schnappen. Und das solltet ihr, wenn ihr eine der besten Videospiel-Geschichten erleben wollt.

Alle Infos zu Life is Strange Reunion findet ihr übrigens hier:

Gemütlicher Couch-Koop fürs Wochenende

Zudem bekommt ihr aktuell LEGO Horizon Adventures für unter 20 Euro. Sucht ihr also noch ein gemütliches Action-Adventure, das ihr am Wochenende zu zweit im Koop zocken könnt, können wir euch den Klemmbaustein-Ausflug von Aloy nur empfehlen.

Das war unsere Auswahl an tollen Angeboten, die ihr aktuell im PS Store findet. Natürlich lauern im Sale noch allerhand weitere gute Schnäppchen.

Habt ihr bereits im März-Sale zugeschlagen und falls ja, welches Spiel habt ihr euch geholt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.