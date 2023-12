Avatar: Frontiers of Pandora auf Metacritic – Von Flop bis Hit ist alles dabei

So schlägt sich Avatar: Frontiers of Pandora in den Tests.

Kurz vor Weihnachten hat Ubisoft ein weiteres Open World-Spiel veröffentlicht. Und hat für Avatar: Frontiers of Pandora eine lukrative Lizenz an Land gezogen, die beiden Kinofilme mit den blauen Na'vi-Wesen brachen jedenfalls etliche Rekorde.

Mittlerweile gibt es bereits eine ganze Reihe von Tests mit Wertungen zum Spiel. Und die gehen ganz schön weit auseinander, wie ein Blick auf die beiden großen Aggregationsseiten verrät.

Metacritic : 73, bei aktuell 65 Wertungen (für die PC-Version)

: 73, bei aktuell 65 Wertungen (für die PC-Version) OpenCritic: 69, bei aktuell 54 Wertungen

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zu Avatar: Frontiers of Pandora im Überblick:

Magazin Wertung GameStar 82/100 IGN 7/10 GameSpot 8/10 Destructoid 9/10 GamesRadar+ 3,5/5 VG247 4/5 Shacknews 5/10 GameRant 2,5/5 Indiantvz 4/10 God is a Geek 8,5/10

Ihr seht also, von Flop- bis Hitwertungen ist alles dabei, eine derart große Bandbreite an unterschiedlichen Scores ist jedenfalls selten.

Mit den oben genannten Durchschnittswertungen kann sich Avatar: Frontiers of Pandora also nicht in der Riege der besten Spiele des Jahres platzieren, für manche könnte der Ausflug auf den namensgebenden Mond aber trotzdem genau das Richtige sein.

Pro- und Contra-Punkte für Avatar: Frontiers of Pandora

Natürlich setzt jeder Test eigene Schwerpunkte, einige Vor- und Nachteile lassen sich aber in vielen Reviews gleichermaßen feststellen:

Das ist positiv:

interessante Spielwelt

schicke Grafik

spannende Kämpfe

Das ist negativ:

lahme Story

manche Gameplay-Mechaniken repetitiv

Unsere Kolleg*innen von der GameStar haben Avatar: Frontiers of Pandora ebenfalls getestet und vergeben eine 82. Fabiano Uslenghi schreibt in seinem Fazit:

"[...] Zum ersten Mal hat es ein Avatar-Produkt geschafft, dass ich mehr über Pandora lernen wollte. Also ernsthaft lernen wollte und mich nicht einfach nur über die ganze Zopf-Geschichte lustig gemacht habe. Zum ersten Mal hat sich diese Welt für mich greifbar angefühlt und nicht wie eine auf Hochglanz polierte Kulisse, die vor allem für große Augen hinter den Gläsern einer 3D-Brille sorgen sollte. Ironischerweise sorgt gerade diese Verbundenheit mit der Welt jetzt auch dafür, dass mich die maue Geschichte noch viel mehr auf die Palme bringt als das früher der Fall gewesen wäre. [...]"

Avatar: Frontiers of Pandora ist seit dem 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X/S sowie den PC erhältlich.