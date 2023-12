Avatar: Frontiers of Pandora günstig schnappen: Limited Edition für PS5 & Xbox im Amazon-Angebot

Bei Amazon gibt's Ubisofts Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora schon jetzt günstiger für PS5 und Xbox Series X.

Das auf den Kinohits basierende Avatar: Frontiers of Pandora ist erst am 7. Dezember erschienen, jetzt könnt ihr euch das Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft bereits deutlich günstiger sichern – und zwar in der Amazon-exklusiven Limited Edition mit zusätzlichen Inhalten. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X kosten jetzt 25 Prozent weniger und liegen somit bei nur noch 59,99€ statt 79,99€ (UVP):

Was bietet die Avatar Limited Edition?

Die nur bei Amazon erhältliche Limited Edition von Avatar: Frontiers of Pandora enthält neben dem Hauptspiel das digitale Sarentu Hunter Equipment Paket, das aus einem Ausrüstungsset und einer einzigartigen Waffe besteht.

Was ist Avatar: Frontiers of Pandora überhaupt?

Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Na’vi mit Militär-Training: In dem Open-World-Spiel Avatar: Frontiers of Pandora schlüpfen wir in die Rolle eines Na’vi, also eines der aus den Filmen bekannten blauen Außerirdischen, die ein naturverbundenes Leben führen. Unser Na’vi wurde allerdings als Kind von den Menschen entführt und bekam ein militärisches Training, wodurch er sich bestens mit menschlichen Schusswaffen auskennt. Nach seiner Flucht schließt er sich dem Widerstand der Na’vi gegen die Menschen an.

Bekanntes Gameplay mit blauem Anstrich: Spielerisch sind viele der Kernelemente enthalten, die man aus anderen Ubisoft-Spielen wie der Far Cry-Reihe kennt, etwa das Überfallen feindlicher Stützpunkte. Das frische Szenario bringt aber auch einige Besonderheiten mit sich, etwa die Wechsel zwischen Menschen- und Na’vi-Waffen sowie die hohe Beweglichkeit der gut drei Meter großen Außerirdischen, die in Sekundenschnelle auf Bäume klettern.

Wundervolle Spielwelt: Das große Highlight von Ubisofts Avatar-Spiel ist aber die Spielwelt. Die Landschaft des idyllisch wirkenden Planeten Pandora wurde wunderschön in Szene gesetzt, was vor allem dann auffällt, wenn wir mit den majestätischen Flugtieren Ikran über die Wipfel der Bäume gleiten. Am Boden werden wir wiederum von den vielen kleinen Details wie den vielfältigen Pflanzen und herumwuselnden Tieren überrascht. Hier hat Ubisoft ganze Arbeit geleistet.

