Avatar: Herr der Elemente bekommt einen neuen Buch-Ableger und rückt einen Charakter in den Mittelpunkt, mit dem wohl niemand gerechnet hat

Avatar: The Last Airbender zählt zum Besten, was Zeichentrickserien so zu bieten haben und bekommt ein Spinoff.

Avatar-Fans können sich freuen: Es gibt bald neuen Stoff für euch, der das Universum der Serie erweitert. Nur nochmal zur Sicherheit wollen wir dabei festhalten, dass es hier natürlich um die Zeichentrickserie Avatar: Herr der Elemente aka The Last Airbender geht, und nicht um James Camerons blaue Aliens. Jedenfalls erscheint ein neues Buch und das dreht sich um eine ziemlich überraschende Nebenfigur: Jin.

Avatar: The Last Airbender-Spinoff stellt Jin in den Fokus und das dürfte wohl keiner erwartet haben

Darum geht's: Nickelodeon hat schon vor geraumer Zeit eine legendär gute, erfolgreiche und beliebte Zeichentrickserie namens Avatar: Herr der Elemente veröffentlicht. Sie erzählt die Geschichte von Aang und seinen Freund*innen, die es mit der brutalen Feuer-Nation zu tun bekommen und ihre eigenen Kräfte bündeln müssen. Die Story wurde auch von Netflix mit echten Schauspieler*innen verfilmt.

Hier könnt ihr euch das Original-Intro ansehen.:

0:45 Das Opening von Avatar - Der Herr der Elemente ist heute noch ikonisch und einen Blick Wert

Es gibt aber nicht nur die Serie, sondern auch Bücher: Falls ihr nach dem Anschauen von Avatar und der Nachfolgeserie Die Legende von Korra immer noch nicht genug bekommen könnt, existieren da auch noch die Chronicles of the Avatar-Bücher. Bisher existieren fünf, die sich um Kyoshi, Yangchen und Roku drehen. Ein sechstes erscheint im Oktober, aber auch das war noch nicht alles (via: Abrams Books).

Spin-Off dreht sich um Jin: Am 22. Juli erscheint Avatar Legends: City of Echoes von der NY Times Bestseller-Autorin Judy I. Lin. Es handelt sich dabei um den ersten Teil einer neuen Roman-Reihe, die auf den Namen Avatar Legends hört. Es kommen also offenbar noch mehr solcher neuer Bücher, die sich um andere Geschichten aus der Avatar-Welt drehen.

Wer war Jin nochmal? Bei Jin handelt es sich um ein junges Mädchen, das nur sehr kurz in der zweiten Staffel der Avatar-Serie auftaucht, als sich die Gruppe rund um Aang in der Stadt Ba Sing Se aufhält. Jin kommt immer wieder in den Teeladen, in dem Zuko und sein Onkel Iroh arbeiten, weil sie sich in Zuko verliebt hat.

Hier seht ihr Jin mit Zuko in einer der Episoden aus der zweiten Staffel Avatar: The Last Airbender.

Zuko und Jin gehen sogar auf ein Date: Als Jin nach der Verabredung fragt, sagt Onkel Iroh für Zuko zu und die beiden gehen nach dem Essen an einen Brunnen, der normalerweise von vielen Laternen hell erleuchtet wird. Aber die Laternen sind aus und Zuko zündet sie heimlich an, während Jin ihre Augen schließt. Anschließend küsst sie ihn, aber Zuko scheint die Zuneigung nicht zu erwidern.

Darum geht's im Buch:

In dem Roman-Ableger wird der Charakter Jin massiv ausgebaut. Wir erfahren, dass ihre Eltern von der Feuer-Nation getötet wurden, also weiß Jin sehr gut, dass außerhalb der Mauern von Ba Sing Se tatsächlich ein Krieg tobt. Innerhalb der Mauern verstrickt sich Jin in die Probleme einer Person namens Susu, mit der Jin sehr eng befreundet ist und deren Familie eine Bäckerei hat (via: Adams Books).

"Ihre Welt zerbricht, als Susus Vater die Bäckerei verspielt, und Susu gezwungen ist, einen Auftrag im Oberen Ring anzunehmen, um die Schulden der Familie abzuzahlen. Jin schwört, Susu zu helfen – koste es, was es wolle. Eine Verkettung von Ereignissen, die durch ihr verzweifeltes Versprechen befeuert wurde, führt Jin zu Xuan, einem arroganten Jungen aus dem Mittleren Ring mit Verbindungen zu den Silver Fangs, einem der wichtigsten Player auf dem Schwarzmarkt der Stadt."

Jin taucht immer tiefer in die Verstrickungen ein und erfährt, dass auch Susu mehr mit einer düsteren Verschwörung zu tun hat, als ihr lieb ist. Gleichzeitig gibt es immer mehr Gerüchte, dass sich der Avatar in der Stadt aufhalten soll und die Feuer-Nation rückt stetig näher. Während die Stadt kurz vor einer Revolution zu stehen scheint, muss Jin sich mit den dunklen Mächten herumschlagen, die Ba Sing Se kontrollieren, um Susu zu retten.

Na, wie klingt das für euch? Habt ihr Lust, mehr über den unscheinbaren Avatar-Charakter und ihre Geschichte zu erfahren?