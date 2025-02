Avatar: Herr der Elemente wird fortgesetzt: Neue Serie spielt direkt nach Korra und stammt von denselben Leuten

Avatar: Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra bekommen eine offizielle Fortsetzung.

Die guten Neuigkeiten zu Avatar: Der Herr der Elemente reißen nicht ab. Nachdem wir gerade erst von einem neuen Avatar-Roman berichtet haben, gibt es jetzt auch noch eine neue Serie. Die soll nach den Ereignissen der ersten Fortsetzung "Die Legende von Korra" ansetzen und stammt aus der Feder der Macher der beiden Original-Serien. Das ganze Avatar-Universum wird offenbar ordentlich erweitert.

Avatar: Seven Heavens - Das ist über die Nachfolge-Serie zu Avatar und Korra bereits bekannt

Darum geht's: Die Story der Seven Heavens genannten Serie dreht sich um eine junge Erdbändigerin, die feststellen muss, dass sie der neue Avatar nach Korra ist. Allerdings ist die Geschichte in einer Welt angesiedelt, die von einer "desastösen Katastrophe" gehörig durcheinander gebracht wurde (via Variety).

"Aber in dieser gefährlichen Ära macht sie dieser Titel zur Zerstörerin der Menschheit, nicht ihrer Rettung. Gejagt von sowohl menschlichen als auch geisterhaften Feinden, muss sie mit ihrem lange verschollenen Zwilling ihre geheimnisvollen Ursprünge erkunden und die sieben Himmel retten, bevor das letzte Bollwerk der Menschheit kollabiert."

Wie lang wird die Serie? Es soll zwei Staffeln geben, die wie bei Avatar üblich als Bücher bezeichnet werden. Geplant sind insgesamt 26 halbstündige Episoden, die auf die beiden Seasons verteilt werden.

Die Macher des Originals sitzen auch hier an den Schalthebeln, was natürlich alle ganz besonders freuen dürfte, die befürchtet hatten, dass hier irgendwer anders die Zügel übernimmt. Michael DiMartino und Bryan Konietzko produzieren Avatar: Seven Heavens unter dem neuen Avatar Studios-Banner, das zu Nickelodeon Animation gehört.

Die beiden, die hier als Co-Schöpfer und ausführende Produzenten auftreten, waren zunächst auch an der Avatar-Verfilmung von Netflix beteiligt, haben sich dann aber wegen kreativer Differenzen noch vor ihrer Veröffentlichung von der Produktion verabschiedet. Wenn euch die Live Action-Adaption nicht so zugesagt haben sollte, könnte die neue Zeichentrickserie also vielleicht eher etwas für euch sein.

Aber das war noch nicht alles: Hinter den Kulissen wird an einem ganzen Avatarverse gearbeitet. Im Januar 2026 soll beispielsweise auch noch ein Zeichentrick-Film ins Kino kommen, der sich um Aang und die Charaktere aus der ersten Avatar-Serie dreht. Aber auch Live-Experiences, Spiele und vieles mehr soll da noch auf uns zukommen.

