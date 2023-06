Avatar: Der Herr der Elemente kommt als Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen.

Avatar: The Last Airbender zählt zu den spannendsten, witzigsten und herzerwärmendsten Zeichentrick-Serien, die es gibt. Der Erfolg und Kultstatus der Serie für Erwachsene und Kinder führt nun zu einem zweiten Versuch, sie als Realfilm-Adaption mit echten Schauspieler*innen zu verfilmen. Wie Aang, Katara, Sokka und Zuko in dieser Neuaflage aussehen, zeigt Netflix jetzt auf den ersten Bildern. Im selben Atemzug wurde auch ein sehr kurzer Mini-Teaser veröffentlicht.

Avatar - Herr der Elemente auf Netflix: Erste Bilder der echten Schauspieler und Mini-Teaser sind da

Darum geht's in Avatar: Katara und Sokka befreien Aang aus dem Eis und begeben sich auf eine epische Reise. Aang ist der letzte Airbender und gleichzeitig Avatar, muss allerdings erst lernen, die restlichen Elemente zu meistern. Ihm bleibt aber nicht viel Zeit, weil die Feuer-Nation derweil die Welt mit Krieg überzieht.

Bald neu auf Netflix: Für das Jahr 2024 plant Netflix die Veröffentlichung der zweiten Neuauflage der Avatar-Serie (über die erste breiten wir hier einfach den wohlwollenden Mantel des Schweigens). Einen genaueren Termin für die Ausstrahlung der Serie gibt es noch nicht. Wie viele Staffeln kommen, steht ebenfalls noch nicht fest.

Seht hier den Teaser: Im Rahmen des Netflix Tudum-Events vom Wochenende wurde unter anderem dieser kurze und leider recht nichts sagende Teaser-Trailer zur Avatar-Neuauflage veröffentlicht:

0:53 Avatar: The Last Airbender - Netflix-Verfilmung des Fantasy-Hits hat einen ersten Mini-Teaser

Wie sie sehen, sehen sie nichts. Oder zumindest fast nichts. Immerhin kommen die einzelnen Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zur Geltung. Außerdem wird eben der Release-Zeitraum nächstes Jahr angeteast. Aber das war es dann auch schon. Oder?

Zum Glück gibt's auch Bilder: Zusätzlich zum dann doch eher unterwältigenden Teaser in Video-Form haut Netflix auch noch ein paar Bilder der Schauspieler*innen in ihren Rollen und mit Kostümen raus. Die geben uns dann tatsächlich schon einen richtig guten Eindruck davon, wie die Serie aussehen dürfte, wenn sie erscheint.

So sieht Zuko aus:

Hier seht ihr Katara:

So sieht Sokka aus:

Hier seht ihr Aang:

Ihr könnt das bessere Avatar übrigens auch spielen:

Fans bleiben skeptisch: Die ersten Bilder der Netflix-Version von Avatar: The Last Airbender kommen in den Kommentaren recht gut an. Allerdings trauen sich die meisten Fans nur – wenn überhaupt – ganz vorsichtig optimistisch zu sein. Zu tief sitzt der Stachel noch im Hinblick auf eher verpatzte Anime-Verfilmungen aus dem Hause Netflix wie Cowboy Bebop.

Wie gefallen euch die Teaser-Bilder? Was sagt ihr zu den einzelnen Figuren, ihren Schauspieler*innen und dem kurzen Video?