Vor 6 Jahren kombinierte eine Animatorin das Avatar-Intro mit Pokémon und bis heute ist es einer der coolsten Animationen aller Zeiten

Was hat Glumanda mit dem Herrn der Elemente zu tun? Die kleine Echse ist in dieser Fan-Animation der perfekte Ersatz für Prinzessin Azula im Avatar-Intro. (© Nickelodeon / The Pokémon Company)

Vor gut sechs Jahren veröffentlichte die professionelle Animatorin Kaitlin Sutherland unter ihrem X-Pseudonym "OhKayArt" ein kleines Projekt, das bis heute die Herzen von Anime-Fans höher schlagen lässt: Eine Fusion der ersten Sekunden des Avatar-Openings mit den passenden Pokémon.

Die Idee, die jahrelang in ihrem Kopf saß

Eigenen Angaben zufolge hatte das Projekt eine lange Vorgeschichte: So habe Sutherland die Idee schon "vor über zehn Jahren" gehabt; die Animation köchelte also mindestens seit 2010 vor sich her.

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Das Ergebnis kann sich aber absolut sehen lassen, denn im unteren Beitrag findet ihr die zehnsekündige und perfekte Nachbildung der Introsequenz aus Avatar: Herr der Elemente, in der statt der vier Bändiger*innen vier passende Pokémon stehen – natürlich mit ihren eigenen Kampfmoves.

Die vier Elemente werden wie folgt aufgeteilt:

Statt Meister Pakku, dem besten Wasserbändiger des nördlichen Stamms, sprudelt ein Schiggy durch die Luft.

Der in Avatar-Fankreisen nicht immer sofort erkannte Erdbändiger Sud, der einst der Lehrer von Avatar Roku war, wird durch Sandan ersetzt.

Für Feuerprinzessin Azula schlittert ein wesentlich freundlicher dreinblickendes Glumanda über den Boden.

Und ein Ersatz für Avatar Aang als Luftbändiger darf natürlich auch nicht fehlen: Taubsi übernimmt den Windstoß zum Schluss.

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Falls ihr mehr darüber wissen wollt, wie eine solche Animation überhaupt kreiert wird, hat Sutherland vor sechs Jahren ein passendes Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem sie ihre Arbeit am Pokémon-Avatar-Intro näher vorstellt.

Das fertige Projekt überdauerte in jedem Fall die Zeit, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung vergangen ist: Noch heute feiern Fans wie User "brancheswood" die animierte Szene etwa als "das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Ich bin hin und weg."

Wie findet ihr das "pokémonisierte" Avatar-Intro? Hättet ihr andere Pokémon für die Bändiger*innen gewählt?