Hier können sich Avatar Aang, Zuko und Katara endlich auf die Mütze geben: Release und alle Charaktere von Avatar Legends bekannt

Avatar Aang und seine Crew sind zwar nach wie vor beliebt, im Videospiel-Bereich sieht's trotz der großen Fan-Base bisher aber Mau aus. Nun versuch Avatar Legends als klassisches Fighting Game sein Glück und lässt zum Release zwölf Charaktere (bzw. eher zehn + zwei Avatar-Formen) im 1v1 gegeneinander antreten.

Neben der eigentlich recht naheliegenden Idee fällt vor allem der Grafikstil auf. Der erinnert nämlich stark an die originale Cartoon-Serie und auf schicke 2D-Animationen.

Alle Charaktere zum Launch:

- Aang

- Aang (Avatar-Form)

- Azula

- Katara

- Kyoshi

- Ozai

- Sokka

- Toph

- Zuko

- Korra

- Korra (Avatar-Form)

- Zaheer

Neben einem Story-Modus, Arcade-Modus, Custom Lobbys und Crossplay-Unterstützung wird es auch einen Ranked-Modus geben, in dem ihr euch online mit anderen Avatar-Fans messen könnt.

Avatar Legends soll am 02. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Versionen für Switch und Switch 2 sind ebenfalls bestätigt.