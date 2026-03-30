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Hier können sich Avatar Aang, Zuko und Katara endlich auf die Mütze geben: Release und alle Charaktere von Avatar Legends bekannt
Avatar Aang und seine Crew sind zwar nach wie vor beliebt, im Videospiel-Bereich sieht's trotz der großen Fan-Base bisher aber Mau aus. Nun versuch Avatar Legends als klassisches Fighting Game sein Glück und lässt zum Release zwölf Charaktere (bzw. eher zehn + zwei Avatar-Formen) im 1v1 gegeneinander antreten.
Neben der eigentlich recht naheliegenden Idee fällt vor allem der Grafikstil auf. Der erinnert nämlich stark an die originale Cartoon-Serie und auf schicke 2D-Animationen.
Alle Charaktere zum Launch:
- Aang
- Aang (Avatar-Form)
- Azula
- Katara
- Kyoshi
- Ozai
- Sokka
- Toph
- Zuko
- Korra
- Korra (Avatar-Form)
- Zaheer
Neben einem Story-Modus, Arcade-Modus, Custom Lobbys und Crossplay-Unterstützung wird es auch einen Ranked-Modus geben, in dem ihr euch online mit anderen Avatar-Fans messen könnt.
Avatar Legends soll am 02. Juli 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Versionen für Switch und Switch 2 sind ebenfalls bestätigt.
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