Kurioser Leak sorgt dafür, dass der neue Avatar-Film Monate vor Release komplett im Internet landet und das wohl nur, weil jemand eine falsche E-Mail versendet hat

Avatar: The Last Airbender zählt zu meinen absoluten Lieblingsserien und ich freue mich sehr auf den Film.

Avatar: The Last Airbender aka Der Herr der Elemente ist eine der besten Serien aller Zeiten und wird noch dieses Jahr mit einem großen Zeichentrick-Film fortgesetzt. Genau dieser Streifen sollte eigentlich erst Ende des Jahres bei Paramount+ erscheinen (der Kinostart wurde leider abgesagt), ist jetzt aber schon komplett geleakt.

Avatar: Aang, The Last Airbender wohl durch versehentliche Mail geleakt

Ein Twitter-User schreibt in seinen Beiträgen, Nickelodeon habe ihm aus Versehen einfach den kompletten Film per Mail geschickt. Um das zu beweisen, hatte er unterschiedliche Szenen aus dem Film online gestellt, die stark danach aussehen, als wären sie echt. Mittlerweile wurden sie aber wieder offline genommen.

1:24 Hier können sich Avatar Aang, Zuko und Katara endlich auf die Mütze geben: Release und alle Charaktere von Avatar Legends bekannt

Autoplay

Ob das Ganze wirklich stimmt, lässt sich natürlich nicht überprüfen. Einerseits kommt es in den besten Familien und Firmen vor, dass man aus Versehen mal eine Mail an die falsche Person schickt. Andererseits gibt es durchaus berechtigte Zweifel daran, ob die Geschichte wahr ist.

Woran es deutlich weniger Zweifel gibt, ist die Frage danach, ob das Material echt war. Das scheint nämlich wirklich der Fall gewesen zu sein. Wollt ihr lieber erst einmal nichts über den Film, die neuen Sprecher*innen, die gealterten Figuren und neue Charaktere wissen, solltet ihr euch vor Spoilern im Netz in Acht nehmen.

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Auch wenn die Szenen jetzt nicht mehr online sind, wurde zwischenzeitlich wohl schon von anderen Menschen der gesamte Film an anderer Stelle im Netz geleakt. Es dürfte also ziemlich schwierig für die Verantwortlichen werden, die Verbreitung irgendwie einzudämmen.

In jedem Fall solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass es sich bei dem Film in dieser Version höchstwahrscheinlich noch um eine unfertige Fassung handelt. So sollte sie jedenfalls definitiv nicht veröffentlicht werden und es könnte sein, dass daran noch gearbeitet wird.

Einen offiziellen Trailer oder aussagekräftige Bilder zu dem Film gibt es immer noch nicht. Hier findet ihr zwar schon andere Leaks zu den gealterten Avatar-Charakteren, aber Paramount selbst hat bisher nichts aus dem Streifen präsentiert.

Dafür hat sich der Titel aber bereits mehrfach geändert: Wie IGN schreibt, sollte der Film zunächst Aang: The Last Airbender heißen, dann The Legend of Aang: The Last Airbender. Jetzt haben sich die Verantwortlichen dahinter aber wohl auf Avatar: Aang, The Last Airbender geeinigt.

Ein großes neues Avatar: The Last Airbender-Spiel wurde ebenfalls vor ungefähr anderthalb Jahren angekündigt:

Wann kommt der neue Avatar-Film?

Es dauert jetzt nicht mehr lange. Ihr müsst euch nur noch bis zum 9. Oktober gedulden. Dann soll es soweit sein und Avatar: Aang, the Last Airbender wird direkt auf dem Streaming-Portal Paramount+ veröffentlicht.

Ob es für die Oscars vielleicht trotzdem einen limitierten Kinostart geben wird, steht noch in den Sternen, wir würden aber nicht drauf wetten. Ursprünglich war auch geplant, drei Filme zu bringen, aber wenn dieser hier nicht einmal ins Kino kommt, scheint auch das unsicher.

Werdet ihr euch den Leak anschauen, oder wartet ihr lieber bis zur richtigen Veröffentlichung?