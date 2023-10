Avatar-Serie auf Netflix: So sehen Prinz Zuko, Azula, Lord Ozai und General Iroh in der Live Action-Version aus

Avatar: Der Herr der Elemente wird von Netflix als Realfilm-Version adaptiert und es gibt neue Bilder.

Nach One Piece bringt Netflix bald auch eine Live Action-Version von Avatar: The Last Airbender auf den Weg. Die neue Verfilmung setzt ebenfalls auf echte Schauspieler*innen, die dem Anime neues Leben einhauchen. Nach einigen ersten Bildern vor einigen Monaten gibt es jetzt einen ganzen Schwung neuer Eindrücke, und zwar von der Feuernation mit Lord Ozai, Prinz Zuko, Commander Zhao und Azula.

Wasser, Erde, Feuer, Luft: Avatar kommt zu Netflix und so sehen die Fire Nation-Menschen aus

Worum geht's? Seit einiger Zeit steht fest, dass Avatar: Herr der Elemente mit echten Schauspieler*innen verfilmt wird. Dabei handelt es sich um eine extrem beliebte und erfolgreiche Zeichentrickserie, die sich gleichzeitig an Erwachsene und Kinder richtet. Sie genießt absolut zu Recht Kultstatus und ist ein echtes Must-See.

0:53 Avatar: The Last Airbender - Netflix-Verfilmung des Fantasy-Hits hat einen ersten Mini-Teaser

In der Serie kommt es zum Konflikt zwischen der Feuernation und dem Rest der Fantasywelt. Der letzte Avatar ist allerdings seit vielen Jahren verschollen und der frisch aufgetaute Aaang muss erst lernen, seine Kräfte zu bündeln. Nebenbei entwickeln sich beinahe alle Charaktere auf beeindruckende Art und Weise weiter, aber auch der Humor kommt nicht zu kurz.

Avatar: The Last Airbender war ein so hochgelobter und beliebter Erfolg, dass mit der Legende von Korra sogar noch eine ähnlich gute Nachfolge-Serie produziert und veröffentlicht wurde. Netflix arbeitet jetzt an einer Live Action-Version des Originals, zu der bereits vor einiger Zeit die ersten Bilder veröffentlicht wurden.

Jetzt gibt's noch mehr Bilder! Dabei steht die Fire Nation Fokus.

Hier seht ihr zum Beispiel den furchteinflößenden Bösewicht Lord Ozai:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

General Iroh: So sieht der Fan-Liebling und das personifizierte Meme schlechthin aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Prinzessin Azula, die eine zentrale Rolle in der Avatar-Serie spielt, ist auf diesem Bild hier erstmals in der Live Action-Version zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Commander beziehungsweise Admiral Zhao seht ihr hier. Er ist einer der Haupt-Konkurrenten von Zuko und eine der größten Bedrohungen für Aang und seine Gang.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Last, but not least gibt es auch noch ein neues Bild von Prinz Zuko. Der zählt zu den Hauptfiguren der Serie und spielt eine der wichtigsten Rollen. Gleichzeitig legt er auch eine beeindruckend intensive Wandlung hin. Ein erstes Bild von Prinz Zuko war bereits im Juni veröffentlicht worden, jetzt gibt es aber ein weiteres:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr Entertainment und Anime-News findet ihr in diesen GamePro-Beiträgen:

Wann kommt Avatar auf Netflix? Die Live Action-Version der Herr der Elemente-Serie hat noch keinen genauen Starttermin. Bisher wurde die Verfilmung lediglich für das Jahr 2024 angekündigt.

Es dauert also noch ein bisschen, aber das war noch nicht alles: In Zukunft sollen noch mehr Avatar-Filme erscheinen, wie zum Beispiel eine direkte Fortsetzung der Story als Anime-Film, der im Jahr 2025 kommt.

Wie findet ihr die Bilder? Welche Figur davon wurde eurer Meinung nach am besten getroffen?