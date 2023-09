One Piece auf Netflix ist gut, aber es geht noch besser: Lasst euch diese drei Live-Action-Adaptionen nicht entgehen

Es gibt auf Netflix tolle Alternativen zu One Piece.

Staffel 1 zu One Piece auf Netflix erzählt die Geschichte von den Anfängen der Strohhutbande. Nach acht Folgen müssen sich Fans nun auf Staffel 2 gedulden, die erst in 12-18 Monaten erscheinen soll. Um sich die Zeit zu vertreiben, können andere Live-Action-Adaptionen auf Netflix angesehen werden.

Es gibt drei Netflix-Filme, die sogar besser bewertet sind als One Piece (86 Prozent auf Rotten Tomatoes). Alle Filme basieren auf Manga-Vorlagen und sind deshalb eine gute Alternative für das Piratenabenteuer (via jeuxvideo.com).

Gute Alternativen zu One Piece: Diese Netflix-Filme sind noch besser bewertet

Kingdom

Li Xin will ein großer General werden.

Erscheinungsjahr: 2019

2019 Laufzeit: 2:14 h

2:14 h Bewertung auf Rotten Tomatoes: 94 %

Worum geht es? Der Waise Li Xin wird während der Qin-Dynastie als Sklave verkauft. In einem kleinen Dorf lebt er zusammen mit seinem besten Freund Piao. Die beiden träumen davon, große Generäle im chinesischen Kaiserreich zu werden.

Li Xin wird zu einem späteren Zeitpunkt in einen Konflikt zwischen dem chinesischen Kaiser und seinem Bruder verwickelt. Er bekommt die Chance, sich zu beweisen, indem er den Kaiser vor seinem Bruder schützen muss.

Blade of the Immortal

Manji verliert seine Schwester.

Erscheinungsjahr: 2017

2017 Laufzeit: 2:31 h

2:31 h Bewertung auf Rotten Tomatoes: 97 %

Worum geht es? Samurai Manji verliert seine Schwester durch eine Gruppe von Ronin. Als er sich für ihren Tod rächt, wird er so schwer verwundet, dass er für den Tod bereit ist. Doch er bekommt heilige Blutwürmer eingepflanzt, die ihn heilen und ihm ewiges Leben schenken.

52 Jahre später nimmt sich Manji der Aufgabe an, als Bodyguard für ein junges Mädchen namens Rin Asano zu fungieren. Sie will sich für den Tod an ihrem Vater rächen.

Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I – The Final

Die Filmreihe besteht aus zwei Neuauflagen.

Erscheinungsjahr: 2021

2021 Laufzeit: 2:18 h

2:18 h Bewertung auf Rotten Tomatoes: 100 %

Worum geht es? Kenshin Himura müssen sich seinem ehemaligen Schwager stellen. Dieser ist Enishi Yukishiro und Anführer der Mafia in Shanghai. Die Mafia sucht Kenshin auf, weil sie sich an ihm rächen wollen. Kenshin wird nämlich für den Tod von Enishis Schwester verantwortlich gemacht.

Der Schöpfer des Mangakas, Nobuhiro Watsuki, gilt als einer der Mentoren von Eiichiro Oda. Seine Werke wurden von 2011 bis 2014 als Filmtrilogie adaptiert. Im Anschluss erschienen zwei neue Filme im Jahr 2021, die ihr jetzt auf Netflix sehen könnt.

Daneben gibt es noch viele weitere Live-Action-Serien und -Filme auf Netflix, die auf Mangas basieren. Doch viele Umsetzungen wie Death Note und Dragon Ball Evolution kamen eher weniger gut beim Publikum an.

Alle hier genannten Filme sind auf Netflix verfügbar und basieren wie One Piece auf Mangas. Wenn ihr also Langeweile haben solltet, könnten diese Live-Action-Adaptionen ein guter Zeitvertreib für euch sein.

Habt ihr die Filme schon gesehen? Welche guten Manga-Umsetzungen fallen euch noch ein?