Neuer Leak zum kommenden Avatar-Spiel - Weiterer Händler listet Quest for Balance

Das bereits im August auf Amazon Japan geleakte Spiel "Avatar The Last Airbender: Quest for Balance" ist erneut aufgetaucht. Die Website Gamefly.com hat das bisher noch nicht offiziell angekündigte Spiel kürzlich bei sich gelistet. Allgemein bietet Gamefly Spiele für alle Plattformen an, entweder zum Kaufen oder Mieten.

Ein Rollenspiel im Avatar-Universum

Bei dem Spiel zum beliebten Anime handelt es sich einem älteren Leak nach wahrscheinlich um ein RPG, wobei der Händler Gamefly es bisher aber als Action-Adventure gelistet hat. Der Artstyle soll dabei optisch in Richtung von Legend of Zelda: Breath of the Wild gehen, ein Open World-Spiel soll es dagegen aber nicht sein.

Worum geht's? Laut der Website CBR.com geht es um Erzählungen einiger Mitglieder des Ordens des Weißen Lotus, eine gebildete Bruderschaft. Die Geschichten von Avatar Aang werden daher wohl vom leicht verrückten König Bumi, dem Wasserbändiger-Meister Pakku und dem schrulligen und gleichzeitig weisen General Iroh nacherzählt. Inhaltlich soll die Serie mit den Büchern I bis III als Vorlage dienen. Durch die vielleicht nicht ganz so verlässlichen Erzähler, wird es aber möglicherweise auch für Fans noch die ein oder andere Überraschung geben.

Die geleakten Plattformen und Release

Zu "Avatar The Last Airbender: Quest for Balance" soll es auch schon Informationen zu den Plattformen und sogar einen Releasetermin geben. Das Spiel zum Anime soll bereits am 8. November 2022 für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch erscheinen. Mit diesem Datum bestätigt Gamefly auch das ursprünglich auf Amazon Japan aufgetauchte Veröffentlichungsdatum.

Wie immer bei Leaks gilt aber, all diese Infos sind mit Vorsicht zu genießen. Eine offizielle Ankündigung seitens Publisher GameMill Entertainment steht immer noch aus.

Eine kleine Auffrischung zur Story

In der Serie geht es ganz allgemein um eine Welt, in der vier Nationen zusammen in Harmonie leben. Bei den Nationen handelt es sich dabei um die Feuernation, die nord- beziehungsweise südlichen Wasserstämme, das Erdkönigreich und die Luftnomaden. Wie deren Namen schon andeuten, können einige Bewohner*innen der jeweiligen Nation ihr entsprechendes Element bändigen, das heißt kontrollieren und formen.

Dabei kann allerdings nur der titelgebende Avatar, der immer wiedergeboren wird, alle vier Elemente bändigen. Mit dieser Macht soll er oder sie Gleichgewicht in die Welt bringen. Zum Anfang der Geschichte des Animes ist dieser aber seit 100 Jahren verschwunden und die Welt ist in dieser Zeit aus den Fugen geraten. Nun gilt es also, passend zum Titel des Spiels, die Balance wiederherzustellen und diese Welt zu retten.

Eine Nachfolger Serie gibt es übrigens auch, sie heißt die "Legende von Korra" und spielt ca. 70 Jahre nach den Ereignissen von "Avatar: Der Herr der Elemente", so der deutsche Titel.

Was haltet ihr von den neuen Infos, hättet ihr Lust auf ein Rollenspiel im ATLA-Universum?