Avatar-Trophäen: Platin ist in Frontiers of Pandora reine Fleißarbeit

Wer im Avatar-Spiel Platin haben will, muss viel Zeug sammeln und abarbeiten.

In Ubisofts Open World-Spielen gibt es immer viel zu tun, so auch in Avatar: Frontiers of Pandora. Wollt ihr euch dazu noch alle Trophäen auf der PS5 bzw. Erfolge auf der Xbox Series X/S verdienen, kommt ihr um viele Nebenaktivitäten nicht herum.

Ob Jagdbucheinträge oder Fähigkeiten freischalten, Puppen, Notizen oder Sprachaufzeichnungen sammeln, ihr solltet euch auf viel Fleißarbeit einstellen. Aber natürlich zählt auch das Abschließen von Quest und Säubern der RDA-Lagern dazu.

Insgesamt gibt es 32 Trophäen/Erfolge, die wir frei einsehen können, um sie uns zu erarbeiten:

12x Bronze

15x Silber

4x Gold

1x Platin

Spoilerwarnung: Wir haben die versteckten Trophäen/Erfolge, die euch wahrscheinlicher als die anderen spoilern, unten separat aufgelistet, falls ihr vermeiden wollt, zu viel zu erfahren. Bedenkt dennoch, dass auch die normal sichtbaren Trophäen und Erfolge euch etwas vorwegnehmen können.

Alle nicht versteckte Avatar-Trophäen

Die sichtbaren Trophäen, die nicht viel zur Story verraten, ergeben zusammen (inklusive Platin) 26 Stück.

Bronze

Sprich zu den Ahnen - Schalte drei Ahnenfähigkeiten frei

Sprießpotenzial - Berühre 20 Tarsyusetzlinge

In voller Blüte - Berühre 20 Flockenzweige

Wildtierexperte - Schalte 20 Jagdbucheinträge für jagbare Wildtiere frei

Großer Sammler - Schalte 30 Jagdbucheinträge für erntbare Plfanzen frei

Kochtopfprofi - Schalte drei Rezepte für Spezialgerichte frei

Handwerkslehrling - Stelle eine Waffe oder ein Ausrüstungsteil von höherer Seltenheit her.

Na’viwerdung - Schalte drei Fähigkeiten in jedem Fähigkeitenbaum frei

Silber

Fesseldrachen - Sammle alle weggeweht Drachen

Puppensammler - Sammle alle weggewehten Puppen

Datenretter - Schließe alle Aufklärungsabrufe ab

Ein guter Zuhörer - Sammle 30 Sprachaufzeichnungen

Stück für Stück - Vernichte zehn RDA-Einrichtungen

Triff sie, wo es wehtut - Vernichte fünf RDA-Außenposten

Geschichtenwächter - Sammle 30 Notizen

Vater und Sohn in den Sternen - Sammle alle Schatzjagdcomics

In Harmonie - Stimme alle Aeolischen Windflöten

Vision der Ahnen - Schließe alle Sarentu-Totem-Interaktionen ab

Pilznavigator - Schließe 10 Myzelnetzaktivitäten ab

Leichtfüßig - Folge allen Säbelflügelmotten zu ihren Nestern

Kinglorpfleger - Schließe die letzte Stete-Flügel-Nebenquest ab

Gold

Unser Anspruch - Schließe die Hauptkampagne ab

Keine leichte Beute - Besiege einen Thanatoren (gezähmt)

Spitzenleistung - Schalte eine Spitzenfähigkeit frei

Die Rückeroberung Pandoras - Erreiche eine Luftqualität von 100%

Platin

Lied der Sarentu - Erhalte alle anderen Trophäen

Die versteckte Trophäen von Avatar

Zusätzlich gibt es noch sechs weitere Trophäen bzw. Erfolge, die aber aus Spoilergründen erst nach Bestätigung einsehbar sind. Falls ihr sie trotzdem wissen wollt, bitteschön:

Bronze

Erstschlag - Schließe die Quest “Werdung” ab

Aranahe-Allianz - Schließe die Quest “Zurückdrängen” ab

Gemeinsam stärker - Schließe die Quest “Mit vereinten Kräften” ab

Den Nebel lichten - Schließe die Quest “Enthüllung” ab

Silber

Umweltschützer - Schließe die Quest “Druckanstieg” ab

Eins mit den Clans - Erfülle Teil 3 dieser Nebenquests: Mitglied der Aranahe, Mitglied der Zewa, Mitglied der Kame’tire

Avatar: Frontiers of Pandora ist seit dem 7. Dezember 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC spielbar. Der Open World-Titel, der hauptsächlich von Massive Entertainment entwickelt wurde, unterstützt Cross-Progression und Crossplay.