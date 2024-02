Avatar: Frontiers of Pandora - Alle 9 Datensammler für die Trophäe Datenretter finden

Eine Trophäe in Avatar ist nur schwer zu bekommen, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr suchen müsst.

Auch wenn Avatar: Frontiers of Pandora bei Sammelaufgaben nicht ganz so ausufert wie andere Open-World-Spiele aus dem Hause Ubisoft, so kommt man doch nicht ganz ohne aus. Eine davon sind die Datensammler, die ihr an unterschiedlichen Stellen der Welt ausfindig machen und mit Hilfe eures Hacking-Tools (SID) aktivieren müsst.

Wirklich gute Ingame-Belohnungen gibt es für die Schnitzeljagd nicht, aber immerhin eine schicke Trophäe namens ‘Datenretter’.

So löst ihr die Quest ‘Systemneustart’

Windräder verraten euch, dass eine Datensammelstation in der Nähe ist.

Wenn ihr einen Datensammler erreicht, dann erhaltet ihr die Quest ‘Systemneustart’. Dabei ist es unerheblich, welchen ihr zuerst findet.

Scannt das Gerät und ihr erhaltet die Aufgabe, weitere Pylonen zu finden, um das Signal zu verstärken. Diese sind oft in der Nähe versteckt und ihr könnt ihren Standort mit Hilfe des SID zumindest einschätzen, indem ihr auf den Ring in der Mitte des Bildschirms achtet. Dieser wird enger, wenn ihr in die richtige Richtung einer der Pylonen schaut.

Nutzt auch eure Na'vi-Sicht. Denn die Pylonen werden dann grün hervorgehoben, wenn ihr schon etwas näher dran seid.

Insgesamt gibt es neun Datensammler, die ihr auf Pandora entdecken könnt. Zwei davon stehen euch direkt am Anfang offen, die anderen könnt ihr erst in späteren Kapiteln erreichen.

Der Fundort eines der Datensammler im Kinglor-Wald auf der Map.

Der erste Sammler befindet sich im “Wasserlauftal”, nordwestlich des Na’vi Lagers Nassholznest und südöstlich von Bohrturm Charlie. Haltet Ausschau nach einer Insel mit Windturbinen.

Der Fundort eines der Datensammler im Kinglor-Wald auf der Map.

Der nächste Datensammler ist im Seidenwald, nordwestlich der “Tropfeninseln”. Hier sind die Pylonen etwas schwerer zu sehen. Den ersten erreicht ihr, indem ihr durch die nahe Höhle nach oben klettert. Die anderen findet ihr dann, wenn ihr den Hügel weiter umrundet.

Der Fundort eines der Datensammler in der Höhenprärie auf der Map.

Die Höhenprärie erreicht ihr erst, wenn ihr den Kinglor Wald abgeschlossen habt. Begebt euch dann in das Gebiet “Mutter der Flüsse”. Die Station ist auf einem freien Feld und daher schon von weitem aus zu sehen. Sucht nach dem Container mit den roten Blumen und ihr könnt die Quest im Inneren starten.

Der Fundort eines der Datensammler in der Höhenprärie auf der Map.

Dieser Datensammler befindet sich nicht weit vom dritten Datensammler entfernt. Geht nach Norden zum “Tochterbecken”. Der Sammler ist im Nordosten, auf der anderen Seite des Flusses hinter einigen Felsen.

Der Fundort eines der Datensammler in der Höhenprärie auf der Map.

Reist für den fünften Datensammler zum “Festtal”, genauer östlich der “Bögen der Feierlichkeit”. Der Sammler befindet sich dort in einer Felsspalte, die sehr gut von Soldaten und Wildtieren bewacht wird. Schleicht euch entweder vorbei oder schaltet sie aus, damit ihr in Ruhe die Quest angehen könnt.

Der Fundort eines der Datensammler im Verhangenen Wald auf der Map.

Das letzte Gebiet des Spiels schaltet ihr nach dem Abschluss der Prärie frei. Den ersten Datensammler dort findet ihr in einer Schlucht südlich der “Steinkaskaden” in der Nähe einer Biegung des “Nomadenflusses”. Ihr erreicht ihn leicht, wenn ihr zum “Hydro-Injektor Charlie” reist.

Der Fundort eines der Datensammler im Verhangenen Wald auf der Map.

Datensammler Nummer sieben ist im Gebiet “Purpurroter Wald”. Der Sammler ist im Süden von “Das Auge des Flusses” in der Nähe der Mündung zum “Fluss der Ahnen”. Direkt südlich davon ist “Gassammelanlage Alpha”, falls ihr nach dem nächsten Schnellreisepunkt sucht.

Der Fundort eines der Datensammler im Verhangenen Wald auf der Map.

Sowohl der letzte als auch der vorletzte Datensammler befinden sich im Gebiet “Der Schnitt”. Den ersten Sammler findet ihr am östlichen Ufer vom “Verstohlener Fluss”. Haltet Ausschau nach einem gefallenen Baum. Der Sammler befindet sich am Ende unter den Wurzeln. Der nächste Schnellreisepunkt ist “Bagger-Bravo”, eine RDA-Einrichtung etwas nördlich.

Der Fundort eines der Datensammler im Verhangenen Wald auf der Map.

Reist nun zum Übergang zwischen “Der Schnitt” und dem Gebiet “Wiegenkiefern”. Sucht nach einer Schlucht, genau nordöstlich von "Gasextraktor Bravo", auf der anderen Flussseite.

Neben der Trophäe bekommt ihr noch eine weitere Belohnung. Reist zurück zum Versteck des Widerstands und sucht dort nach Alexander Tremayne. Dort erhaltet ihr die Modifikation Spurensucherarmband, die aber nicht wirklich der Rede wert ist, wenn ihr euch halbwegs bis zu diesem Zeitpunkt um eure Ausrüstung gekümmert habt.