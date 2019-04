Wer Fortnite spielt, der dürfte mitbekommen haben, dass die Entwickler von Epic Games gerade ein (erneut) besonderes Event starten, das irgendwie in Verbindung zu Avengers: Endgame steht - dem großen Finale der letzten 10 Jahre des Marvel Cinematic Universe.

Im Update 8.50 von Fortnite werden die Waffen von Iron Man, Captain America, Thor und Hawkeye ins Spiel eingebaut und wir kämpfen erneut gegen Thanos.

Do you have whatever it takes?



Find Thor’s Hammer, Hawkeye’s Bow, Captain America’s Shield or Iron Man’s Repulsors to defeat Thanos and the Chitauri in the Endgame LTM. #FortniteXAvengers



Check out what’s new in our patch notes: https://t.co/PDOP4pZn3j pic.twitter.com/OWTbCU0wGG