Avengers-Macher distanzieren sich offenbar von Insomniacs Spider-Man

Marvel's The Avengers wirft seine Schatten voraus und einige Fragen auf. Da wären neben den spielbaren Figuren zum Beispiel auch die Gegner. Jetzt steht zumindest teilweise fest, mit wem wir es zu tun bekommen: Wie in Insomniacs Spider-Man treten wir auch bei den Avengers gegen den Superschurken Taskmaster an. Trotzdem distanzieren sich die Macher eher und erklären, dass ihr Titel in einer eigenen Welt spielt.

Avengers spielt in einer anderen Welt als der PS4-Spider-Man

"Das ist unsere Welt": Auf die Frage hin, ob es sich bei Taskmaster in den beiden Spielen um denselben Bösewicht handelt, antwortet einer der Entwickler eher ausweichend. Allerdings scheint seine Antwort zu bestätigen, dass das kommende Avengers-Spiel und Insomniacs Spider-Man nicht in ein- und demselben Universum spielen.

"Das ist unsere Welt. Das ist die Welt der Avengers. Für uns ist es so, dass wir uns das ansehen und sagen, hey, wir haben eine Menge toller Helden, wir haben eine großartige Welt, aber das ist eine Original-Geschichte für die Avengers."

Das klingt wie eine relativ deutliche Absage. Aber viele Fans bleiben trotzdem skeptisch und vermuten, dass ein Crossover einfach nur noch nicht enthüllt werden darf. Aber selbst wenn Spider-Man noch zu den Avengers stoßen sollte, muss es ja nicht heißen, dass es dieselbe Welt und derselbe Bösewicht ist.

Marvel's Avengers

Ein bisschen Tomb Raider mit Superhelden

Neue Gegenspieler für die Avengers enthüllt

A.I.M. bestätigt: Via Twitter wurde die A.I.M.-Organisation für das kommende Avengers-Spiel von Crystal Dynamics angekündigt. Dabei handelt es sich um Advanced Idea Mechanics, eine Gruppierung, die glaubt, dass die Wissenschaft die Welt retten wird.

Kommt MODOK? In den Comics hat sich A.I.M. immer wieder mit unzähligen Bösewichtern gegen die Avengers verbündet. An der Spitze der Organisation steht aber normalerweise MODOK.

Wer ist MODOK? Der ungewöhnliche und spannende Superschurke wurde in den Marvel-Filmen sträflich vernachlässigt, tritt aber zum Beispiel in Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order als Gegner auf.

Hier könnt ihr euch 19 Minuten Avengers-Gameplay von der gamescom 2019 ansehen:

Wie findet ihr A.I.M. als Gegner-Gruppierung? Hofft ihr auch auf MODOK und Spider-Man?

