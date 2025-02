Avowed: Adra für Upgrades finden - alle Fundorte für Material und Strangulierter Adra auf der Map

Adra-Steine haben viele wichtige Rollen in Avowed.

In der Welt von Eora spielen die türkisfarbenen Steine – Adra genannt – eine wichtige Rolle. So ist es nach Pillars of Eternity auch in Avowed, wo die Steine nicht nur für sichere Lagerplätze sorgen, sondern auch noch essentiell für die Verbesserung unserer Ausrüstung ist.

In unserem Guide findet ihr alle Standorte auf der Karte und damit solltet ihr stets genug Gestein in der Tasche haben.

Aktuell beinhaltet die Karte noch ausschließlich das erste große Gebiet des Spiels, alle weiteren Karten folgen aber in den kommenden Tagen. Wir updaten diesen Artikel, sobald es soweit ist.

Alle Adra-Fundorte auf der Karte

Unsere Kolleginnen und Kollegen von Gamepressure haben auf der interaktiven Karte alle Standorte markiert, an denen wir Adra finden können. Außerdem sind auf der Map auch alle strangulierten Adras aufgelistet. Dort kommt ihr ebenfalls an die wertvolle Ressource, bekommt aber auch noch etwas EP und ein paar Story-Schnipsel oben drauf.

Auf den folgenden Karten könnt ihr die Standorte sehen:

Dämmerküste / Dawnshore:

Link zum Gamepressure-Inhalt

Smaragdtreppe / Emerald Stair:

Map folgt bald.

Splitterhang / Skattersharp:

Map folgt bald.

Galwains Horn / Galawains Tears

Map folgt bald.

Garten / Garden

Map folgt bald.

Das Adra spielt auch in der Geschichte von Avowed eine wichtige Rolle und beginnt noch während der Einführung mit uns zu sprechen. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir im Laufe der ca. 20 Stunden langen Haupthandlung.

