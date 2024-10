Avowed: Release, Preis, Setting und alle weiteren Infos zum kommenden Obisidian-RPG

In Avowed gehen wir einer mysteriösen Seuche in einer vielfältigen Fantasywelt auf den Grund.

Mit Avowed erscheint 2025 ein neues großes Rollenspiel von Fallout: New Vegas- und Pillars of Eternity-Entwickler Obsidian. Lange Zeit war etwas unklar, was genau uns in dem Fantasy-RPG eigentlich erwartet. In den letzten Monaten wurde das aber dank neuer Infos und Anspiel-Möglichkeiten deutlich greifbarer.

Wir fassen für euch alles zusammen, was ihr über das Spiel wissen müsst. Hier kommt ihr direkt zum gesuchten Punkt:

Release: Wann und auf welchen Plattformen erscheint Avowed?

Avowed wird am 18. Februar 2025 für Xbox Series X/S und PC erscheinen und auch direkt Day One im Game Pass Ultimate landen. Nachdem das RPG eigentlich bereits 2024 hätte erscheinen sollen, wurde der Release noch mal nach hinten verschoben.

Ob nach einer Zeitexklusivität auch eine PS5-Version erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.

Kaufpreis und Editionen: Was kostet Avowed?

Bisher sind noch keine Editionen und Preise in den digitalen Stores bei Steam und Xbox gelistet.

Setting: Wo spielt das neue Obsidian Rollenspiel?

Avowed ist ein High Fantasy-Rollenspiel, das in Eora angesiedelt ist, das euch eventuell aus Pillars of Eternity bekannt vorkommen. Genau gesagt, führt Avowed uns auf eine mysteriöse Insel in dieser Welt, auf der uns eine "ungezähmte Wildnis" und ganz unterschiedliche Biome erwarten; von sonniger Wüste bis zu dichten Wäldern.

Hat Avowed eine Open World?

Nein. Beim neuen RPG verzichtet Obsidian auf eine zusammenhängende Open World und will die Gebiete dichter gestalten, setzt aber trotzdem auf größere Areale, die frei erkundet werden können.

Hier könnt ihr Hannes' Angespielt-Eindrücke von der Gamescom nachlesen:

Was wissen wir über Story und Charaktere in Avowed?

In Avowed schlüpfen wir in die Rolle eines oder einer Abgesandten des Landes Aedyr und landen auf der Insel, um herauszufinden, was es mit einer geheimnisvollen Seuche auf sich hat.

Unseren Charakter können wir dabei in einem Editor nicht nur optisch anpassen, sondern auch aus unterschiedlichen Hintergründen wählen. Diese schalten dann in manchen Situationen alternative Dialogoptionen frei. Wir dürfen außerdem zwischen Mensch und Elf wählen.

Unserer Mission schließen sich außerdem im Verlauf der Handlung unterschiedliche Companions an.

Mehr über das Spiel verrät euch auch GameStar-Kollege Fabiano im Video:

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Gibt es Romanzen in Avowed?

Nein. Auch wenn es in Avowed Companions gibt, die ihre eigenen Motive haben, sich unserer Mission anzuschließen, wird es keine Romance Options geben (via GamesRadar).

Was ist über das Gameplay in Avowed bekannt?

Wir steuern unseren Charakter in Avowed aus der Egoperspektive und sollen auch in Kämpfen eine große Rollenspiel-Freiheit bekommen. Uns stehen sowohl ganz unterschiedliche Nahkampfwaffen als auch eine bunte Mischung an Magie zur Wahl.

Das Spielgefühl in den Echtzeitkämpfen beschreibt Kollege Hannes in seiner Preview als "behäbig und eher bedacht", was vielleicht erst mal eher negativ klingt, ihm aber im Spielkontext gut gefallen hat.

Daneben nehmen sowohl die Story, die uns vor viele Entscheidungen stellt, als auch die Erkundung der Inselwelt viel Raum ein. So kommen bei Dialogen auch Skill-Checks (beispielsweise auf Intelligenz) zum Einsatz.