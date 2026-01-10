Großes Xbox-Rollenspiel Avowed erscheint schon bald für PS5 - Preis, Download-Größe und Release-Datum

Obsidians Fantasy-RPG Avowed ist im letzten Jahr konsolenexklusiv für die Xbox erschienen, bald landet es auch auf PS5. Wir haben die wichtigen Infos für euch.

Samara Summer
10.01.2026 | 10:00 Uhr

Marius und Co. könnt ihr bald auch auf PS5 mit auf euer Abenteuer nehmen. Marius und Co. könnt ihr bald auch auf PS5 mit auf euer Abenteuer nehmen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Wer das Obsidian-RPG Avowed auf PS5 zocken wollte, hat bisher in die Röhre geguckt. Das Fantasy-Rollenspiel war nämlich zunächst nur auf Xbox und dem PC zu haben. Im Februar wandert der Titel aber auch auf die PlayStation 5 und das sogar mit neuen Inhalten. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr alles, was ihr über das Spiel wissen müsst.

Video starten 1:28:55 Ein Spiel wie Avowed hätten wir von Obsidian nicht erwartet

Avowed auf PS5: Release, Downloadgröße und Preis

Auf der Xbox Series X/S ist Avowed bereits am 15. Februar 2025 erschienen. Die PS5-Version wird ziemlich genau ein Jahr nachgeliefert.

  • Wann erscheint Avowed für PS5? Am 17. Februar 2026
  • Was kostet Avowed? Die Vorbestellungs-Phase hat bereits begonnen und ihr könnt euch das RPG für 49,99 Euro im PS Store sichern.

Das Spiel ist übrigens auch PS5 Pro optimiert. Auf Xbox Series und PC nimmt das Spiel gute 70 GB in Anspruch. Ihr solltet also mit einer ähnlichen Hausnummer auf PS5 rechnen, wobei es natürlich Abweichungen geben kann.

Pünktlich zum PS5-Release gibt es übrigens auch das Geburtstags-Update für den Titel, das neue Inhalte ins Spiel bringt. Auf den oben verlinkten Seiten erfahrt ihr mehr darüber.

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Avowed

Avowed

Genre: Rollenspiel

Release: 18.02.2025 (PC, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 33 Minuten

Großes Xbox-Rollenspiel Avowed erscheint schon bald für PS5 - Preis, Download-Größe und Release-Datum

07.03.2025

Dieser legendäre Ring aus Avowed ist das perfekte Skyrim-Easter Egg für Lydia-Fans

25.02.2025

Ein Spiel wie Avowed hätten wir von Obsidian nicht erwartet

19.02.2025

Avowed: Gleich am Anfang sind mächtige einzigartige Schuhe versteckt, die Leben regenerieren - verpasst sie nicht!

18.02.2025

Avowed-Spielzeit: Das Fantasy-RPG ist größer als wir gedacht hätten
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Mighty Nein Season 2: Release, Cast, Episoden, Story und mehr - Alles, was wir zu Staffel 2 der Critical Role-Serie wissen

vor 6 Minuten

Mighty Nein Season 2: Release, Cast, Episoden, Story und mehr - Alles, was wir zu Staffel 2 der Critical Role-Serie wissen
Großes Xbox-Rollenspiel Avowed erscheint schon bald für PS5 - Preis, Download-Größe und Release-Datum

vor 36 Minuten

Großes Xbox-Rollenspiel Avowed erscheint schon bald für PS5 - Preis, Download-Größe und Release-Datum
In dieser Rätselkiste aus Klemmbausteinen steckt für mich mehr Grips, als in allen Smart Bricks von LEGO zusammen

vor 39 Minuten

In dieser Rätselkiste aus Klemmbausteinen steckt für mich mehr Grips, als in allen Smart Bricks von LEGO zusammen
Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!

vor einer Stunde

Neuer Handy-Sale bei MediaMarkt: Das sind die 3 Top-Angebote für alle, die nach einem möglichst günstigen Smartphone suchen!
mehr anzeigen