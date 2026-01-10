Großes Xbox-Rollenspiel Avowed erscheint schon bald für PS5 - Preis, Download-Größe und Release-Datum

Marius und Co. könnt ihr bald auch auf PS5 mit auf euer Abenteuer nehmen.

Wer das Obsidian-RPG Avowed auf PS5 zocken wollte, hat bisher in die Röhre geguckt. Das Fantasy-Rollenspiel war nämlich zunächst nur auf Xbox und dem PC zu haben. Im Februar wandert der Titel aber auch auf die PlayStation 5 und das sogar mit neuen Inhalten. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr alles, was ihr über das Spiel wissen müsst.

Avowed auf PS5: Release, Downloadgröße und Preis

Auf der Xbox Series X/S ist Avowed bereits am 15. Februar 2025 erschienen. Die PS5-Version wird ziemlich genau ein Jahr nachgeliefert.

Wann erscheint Avowed für PS5? Am 17. Februar 2026

Am 17. Februar 2026 Was kostet Avowed? Die Vorbestellungs-Phase hat bereits begonnen und ihr könnt euch das RPG für 49,99 Euro im PS Store sichern.

Das Spiel ist übrigens auch PS5 Pro optimiert. Auf Xbox Series und PC nimmt das Spiel gute 70 GB in Anspruch. Ihr solltet also mit einer ähnlichen Hausnummer auf PS5 rechnen, wobei es natürlich Abweichungen geben kann.

Pünktlich zum PS5-Release gibt es übrigens auch das Geburtstags-Update für den Titel, das neue Inhalte ins Spiel bringt. Auf den oben verlinkten Seiten erfahrt ihr mehr darüber.