Für Baldur's Gate 4 hat Hasbro den perfekten Entwickler angefragt, aber der hat einfach nein gesagt: "Ich würde scheitern"

Es ist wirklich schade.

Baldur's Gate 3 ist ein RPG, das Maßstäbe gesetzt und damit insbesondere diejenigen, die mit der Entwicklung eines Nachfolgers betraut werden, vor eine echte Mammutaufgabe gestellt hat. Schließlich wird dieser immer am Vorgänger gemessen werden. Von einem angefragten Entwickler wissen wir nun schon, dass ihn das abgeschreckt hat, und das finde ich persönlich ziemlich schade.

Wer Baldur's Gate 4 macht, ist noch unklar, ein richtig guter Kandidat hat schon abgelehnt

Dass Larian uns kein Sequel bringen wird, ist schon lange klar, was dann natürlich die Frage aufwirft: Wer wird's dann tun? Nun wissen wir immerhin schon mal, wer es nicht tun wird, nämlich James Ohlen. Der dürfte vor allem denjenigen unter euch ein Begriff sein, die sich mit den Reihen-Ablegern vor Larians Meisterwerk befasst haben. Er war nämlich maßgeblich beteiligt an Baldur's Gate 2.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Ohlen berichtet, dass sich Hasbro CEO Chris Cox noch am selben Tag bei ihm gemeldet habe, als klar wurde, dass Larian das Sequel nicht entwickeln werde (via PC Gamer). Aber Ohlen fühlte sich nicht in der Lage, das Meisterwerk zu beerben:

Ich war so: 'Ich werde es nicht machen. Ich würde scheitern.'

Ohlen hat einen einfachen Grund für die Annahme: Bei Larian war die perfekte Grundlage für ein richtig gutes Rollenspiel im Geiste der alten Baldur's Gate-Titel bereits vorhanden, sprich: ein Team, die Tools, eine gute Vorlage und auch die hauseigene Engine:

Wir reden über mindestens eine halbe Dekade des Horrors, in der wir all das aufbauen müssten.

Es war sogar im Gespräch, ob es möglich wäre, die Engine zu lizenzieren, aber selbst dann hätte Ohlen zu große Bedenken gehabt. Er denkt, dass Swen Vincke von Larian einfach genau den richtigen Ansatz für Baldur's Gate 3 hatte, indem er ziemlich viele Konventionen über den Haufen geworfen hat.

Ohlen erinnert sich an früher:

Ich war auch so damals mit Baldur's Gate. Ich war so: 'Alle anderen sind mies und wir werden es reißen' Es war wir gegen alle anderen Game Studios und wir überbieten die. Und weil keiner von uns vorher Spiele gemacht hat, waren wir alle so: 'Wir machen alles anders' und manchmal braucht es das.

Als großer Baldur's Gate 2-Fan hätte ich einem neuen Teil von einem der Macher mit Begeisterung entgegengefiebert. Für mich hatte der Titel damals Anfang der 2000er-Jahre nämlich tatsächlich dieselbe Magie wie Baldur's Gate 3 dann rund 20 Jahre später noch einmal. Schon damals war ich überrascht, wie "lebendig" und echt sich die Mitglieder meiner Party anfühlen und wie vielseitig sie auf meine Entscheidungen reagieren.

Andererseits arbeitet Ohlen immerhin mit seinem Team an einem neuen RPG, nämlich Exodus, das gerade für Mass Effect-Fans richtig spannend werden dürfte.

Welches Studio oder welcher Entwickler wäre euer Wunschkandidat für ein neues Baldur's Gate?