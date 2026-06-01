Baldur's Gate 2: Eines der besten RPGs aller Zeiten bekommt wohl nach über 26 Jahren ein Remake

Jaheira (hier aus Baldur's Gate 3) war auch damals schon in Baldur's Gate 2 mit von der Partie.

Falls ein neuer Leak zutrifft, dürfen sich Baldur's Gate-Fans – und auch Rollenspielfans ganz allgemein – freuen, denn angeblich ist ein Remake von Baldur's Gate 2 in Arbeit. Daran soll sogar einer der originalen Entwickler von BioWare maßgeblich beteiligt sein. Möglicherweise bekommen wir sogar auch noch eine Neuauflage vom ersten Serienteil.

Baldur's Gate 2-Remake oder sogar Teil 1 und 2 – Angeblich sind Neuauflagen in Entwicklung

Darüber berichtet das Magazin PC Gamer, das die große Neuigkeiten aus eigenen Quellen erfahren haben will. Demnach will Wizards of the Coast zu den alten von BioWare entwickelten Teilen zurückkehren, und zwar zusammen mit Kevin Martens, der nicht nur an Baldur's Gate 2, sondern auch weiteren Rollenspiel-Hits gearbeitet hat.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Der Entwickler, der bei BG2 als Co Lead-Designer fungierte, war unter anderem auch an Jade Empire und Mass Effect beteiligt. Etwas unklar bleibt, ob auch das erste Baldur's Gate ein Remake bekommt. Es würde aber natürlich Sinn ergeben, dass beide Spiele die Frischzellenkur erhalten und dann möglicherweise in einem Bundle oder nacheinander erscheinen – immerhin baut Teil 2 erzählerisch auf dem Vorgänger auf.

Baldur's Gate 2 ist im Jahr 2000 erschienen und bot schon damals ein extrem tiefes Rollenspiel-Erlebnis mit denkwürdigen Charakteren, die ihren ganz eigenen Kopf hatten – was für mich damals eine einschneidende Erfahrung war, wie ich euch in meinem Kommentar verrate:

Jaheira und Minsc (natürlich samt Hamster Boo) waren damals auch schon mit von der Partie. Gespielt wurde aus der ISO-Perspektive und das Kampfsystem unterscheidet sich wesentlich von dem von Baldur's Gate 3. Es handelt sich nämlich nicht um strikten Rundenkampf, sondern ein Echtzeitsystem mit Pause, ähnlich wie bei den alten Dragon Age-Spielen, die ebenfalls von BioWare kommen.

Daneben mussten auch schon jede Menge knifflige Entscheidungen getroffen werden und es gab die Möglichkeit, Romanzen mit bestimmten Companions einzugehen.

2013 erschien viele Jahre später noch eine Enhanced Version, die weitere Jahre später auch auf Konsolen landete. Aber so richtig zeitgemäß fühlt sich das Spielerlebnis natürlich nicht mehr an. Und genau darum wäre jetzt nach dem Erfolg von Baldur's Gate 3 der perfekte Zeitpunkt für ein modernes Remake.

Hier bekommt ihr noch mehr Infos zur Erfolgsgeschichte des ersten Teils der Reihe:

Die ganz besondere, viel beschworene "BioWare-Magie" dürfte auch heute noch perfekt zünden, wenn das Spielererlebnis entsprechend zugänglicher wird und Atmosphäre erhalten bleibt. Schon in Sachen Benutzeroberfläche und Menüs sowie Controller-Steuerung könnte eine Frischzellenkur echte Wunder wirken.

Mit mindestens einem Original-Entwickler an Bord dürfte das Remake aber schon mal gute Voraussetzungen haben – zumindest, wenn die Infos überhaupt zutreffen. Ihr solltet natürlich alles noch mit Vorsicht genießen, solange es keine offizielle Ankündigung gibt. Aber wir jedenfalls hoffen, dass künftig neue RPG-Fans in den Genuss des großartigen Klassikers in neuem Gewand kommen.

Habt ihr BG2 damals gezockt – damals oder später? Was würdet ihr euch für ein Remake wünschen? Oder seid ihr BG3-Fans und würdet euch freuen, das Spiel in modernem Gewand nachholen zu können?