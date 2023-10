Baldur's Gate 3: Diese 10 Charaktere würdet ihr gerne romancen, dürft aber nicht

Dammon hat es auch in euer Ranking geschafft, allerdings nicht auf den ersten Platz.

Wir haben es bereits in unserer Umfrage festgehalten: Baldur's Gate 3 hat eigentlich nicht zu wenige Charaktere, mit denen wir Romanzen eingehen können - aber eben trotzdem darüber hinaus auch noch so viele spannende und sympathische NPCs, mit denen das nicht möglich ist. Ihr habt abgestimmt, wen ihr gerne zusätzlich romancen würdet uns so sieht euer Ranking aus.

Spoilerwarnung: Wir verraten hier, in welchem Zusammenhang ihr mit den genannten NPCs zu tun habt, beziehungsweise umreißen ihre Geschichte ein wenig, gehen aber nicht zu sehr in die Tiefe.

Eure Top 10 Baldur's Gate 3-NPCs, die ihr zusätzlich romancen wollt

Eure 10 Favoriten sind sehr unterschiedliche Figuren, von eher finsteren Charakteren wie Antagonistin Orin bis hin zu Isobel, die sich anfangs dem Schutz des Last Light Inns widmet. Kein Wunder, schließlich passen manche NPCs eben eher zu Spieldurchläufen, bei denen ihr gutherzige Held*innen verkörpert, andere zu einem bösen oder Dark Urge-Playthrough.

Euch standen drei Stimmen zur Verfügung. *Stand der Auswertung: 27. Oktober, 12:02 Uhr.

Platz 10 bis 4

Platz 10: Viconia : (3%, 53 Abstimmungen) Die Drow trefft ihr im Haus der Trauer, wo euch unter anderem die Quest von Schattenherz hinführt; zumindest in BG3. Manche dürften sie nämlich auch noch aus früheren Titeln kennen. Drei Prozent aller Stimmen haben immerhin gereicht, um sie auf Platz 10 zu bringen.

: Die Drow trefft ihr im Haus der Trauer, wo euch unter anderem die Quest von Schattenherz hinführt; zumindest in BG3. Manche dürften sie nämlich auch noch aus früheren Titeln kennen. Drei Prozent aller Stimmen haben immerhin gereicht, um sie auf Platz 10 zu bringen. Platz 9 und 8: Beraterin Florrick und Kagha : (3%, 60 Abstimmungen) Auf nur wenige Stimmen mehr kommt Florrick, die Verbündete des Großherzogs, die ihr unter anderem in einem brennenden Haus in Akt 1 retten könnt. Kagha, die es auf die exakt selbe Anzahl an Stimmen gebracht hat, trefft ihr zum ersten Mal im Druidenhain, wo sie eine nicht ganz so milde Bestrafung für ein Kind fordert. Da die beiden gleichauf sind, geht es direkt mit Platz 7 weiter.

: Auf nur wenige Stimmen mehr kommt Florrick, die Verbündete des Großherzogs, die ihr unter anderem in einem brennenden Haus in Akt 1 retten könnt. Kagha, die es auf die exakt selbe Anzahl an Stimmen gebracht hat, trefft ihr zum ersten Mal im Druidenhain, wo sie eine nicht ganz so milde Bestrafung für ein Kind fordert. Da die beiden gleichauf sind, geht es direkt mit Platz 7 weiter. Platz 7: Gortasch : (5%, 97 Abstimmungen) Dort ist dann auch gleich Enver Gortasch mit einigen Stimmen mehr gelandet. In der Community wurde bereits öfter der Wunsch laut, den Fiesling romancen zu können, gerade für Dark Urge-Durchläufe.

: Dort ist dann auch gleich Enver Gortasch mit einigen Stimmen mehr gelandet. In der Community wurde bereits öfter der Wunsch laut, den Fiesling romancen zu können, gerade für Dark Urge-Durchläufe. Platz 6: Dammon : (6%, 124 Abstimmungen) Ein Prozent mehr der Stimmen konnte sich dagegen ein wesentlich netterer NPC sichern. Dammon dürfte besonders beliebt sein, da er Karlach in ihrer Quest zur Seite steht und sie in einer gestrichenen Szene sogar heimlich von ihm schwärmt.

: Ein Prozent mehr der Stimmen konnte sich dagegen ein wesentlich netterer NPC sichern. Dammon dürfte besonders beliebt sein, da er Karlach in ihrer Quest zur Seite steht und sie in einer gestrichenen Szene sogar heimlich von ihm schwärmt. Platz 5: Aylin : (8%, 166 Abstimmungen) : Sozusagen "unsterblich verliebt" haben sich 8 Prozent von euch. Aylin, die Kämpferin, die für einen Twist in Akt 2 sorgt, ist allerdings schon vergeben an einen Charakter, der in eurer Liste noch weiter oben steht.

: : Sozusagen "unsterblich verliebt" haben sich 8 Prozent von euch. Aylin, die Kämpferin, die für einen Twist in Akt 2 sorgt, ist allerdings schon vergeben an einen Charakter, der in eurer Liste noch weiter oben steht. Platz 4: Orin: (9%, 182 Abstimmungen) Die andere Antagonistin, die wir gemeinsam mit Gortasch am Ende von Akt 2 kennenlernen, steht bei euch sogar noch höher in der Gunst. Die Gestaltwandlerin verpasst mit 9 Prozent der Stimmen knapp das Siegertreppchen.

Platz 3: Raphael (11%, 223 Abstimmungen)

Raphael mischt sich nicht selten in unsere Story ein, eine Bettgeschichte ist aber nicht drin.

Sexy Teufel? Auf dem untersten Treppchen macht es sich in eurer Abstimmung auf jeden Fall Raphael bequem. Er steht zwar eher auf der Antagonisten-Seite, bietet aber auch immer wieder seine Hilfe an; natürlich nur zu seinen Bedingungen. Auch wenn euch die Romanze mit ihm verwehrt bleibt, gibt es zumindest einen kleinen Ersatz, über den wir an dieser Stelle aber nicht mehr verraten wollen.

Platz 2: Isobel (16%, 312 Abstimmungen)

Isobel und Aylin haben nur Augen für einander. Da können wir nichts ändern.

Isobel spielt eine entscheidende Rolle in Akt 2 und es kann sogar ganz leicht passieren, dass sie schon ziemlich schnell entführt wird und damit beim Last Light Inn sozusagen die Lichter ausgehen. Aber Isobel ist nicht nur die Beschützerin der Schenke inmitten des Schattenfluchs.

Als Tochter eines wichtigen Gegners, die bereits den Tod kennengelernt hat, kommt sie mit einer bewegten Hintergrundgeschichte. Zu einem bestimmten Zeitpunkt folgt sie euch zwar ins Camp, mehr wird aber nicht draus, denn ihr Herz gehört einzig und allein Aylin.

Noch mehr Baldur's Gate 3 gibt's im Video von GameStar Talk:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Platz 1: Alfira (19%, 376 Abstimmungen)

Alfira begegen wir zwar immer wieder, aber eine Romanze wird nicht draus.

Mit fast einem Fünftel eurer Stimmen konnte sich Alfira locker den ersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Kein Wunder, Bard*innen sind in Baldur's Gate sowieso äußerst beliebt; und das wohl nicht nur als Klasse.

Ihr trefft die sympathische Tieflingsfrau, die sich bemüht, ihren Song fertig zu schreiben, in allen drei Akten. Sie gehört zu der Gruppe, die ihr im Hain retten könnt. Zudem spielt sie eine wichtige Rolle in der Dark Urge-Story, was wir hier aber ebenfalls nicht weiter spoilern wollen.

Was sagt ihr zu diesem Ergebnis: Seid ihr erstaunt über das Ranking, hättet ihr jemand anderen in der Liste erwartet?