Gestrichene Baldur's Gate 3-Szene verrät uns, von wem Karlach träumt - und jetzt hätten wir das gerne im Spiel

In einer gestrichenen Szene fantasiert Karlach genau von dem NPC, den sich Fans wünschen.

Baldur's Gate 3 mangelt es ja wirklich nicht an Dialogen und Monologen. Bei diesem einen Selbstgespräch von Karlach finden wir es aber trotzdem jammerschade, dass es nicht mehr im Spiel ist. Es bestätigt nämlich, was viele Fans bereits vermutet hatten.

Spoilerwarnung: Wir erwähnen hier Teile von Karlachs Questline, die sich in Akt 2 und 3 abspielen, vermeiden es aber, abgesehen von einer darin wichtigen Person, zu sehr ins Detail zu gehen.

Karlach fantasiert im Nachtlager von einer bestimmten Person

Das Wichtigst in Kürze Einem Baldur's Gate 3-Fan ist es gelungen, eine Szene im Spiel zu aktivieren, die normalerweise nicht zu sehen ist

In dieser Szene fantasiert Karlach über Dammon und seine Anziehungskraft auf sie

Eine Romanze zwischen Karlach und Dammon ist jedoch nicht möglich

Ein Baldur's Gate 3-Fan hat das RPG so manipuliert, dass eine Szene abspielt, die wir bei einem normalen Spieldurchlauf leider nicht mehr zu sehen bekommen. Darin liegt Karlach nachts im Lager und denkt eigentlich erst mal über ihr Herz und das damit verbundene Problem nach.

Dabei driften ihre Gedanken zu Dammon ab, dem Tiefling, den sie in eben dieser Sache konsultiert. Und ihre Überlegungen bleiben eben nicht bei den fachlichen Kompetenzen des Schmieds, sondern wandern sehr schnell in eine ganz andere Richtung.

Im Video könnt ihr euch selbst vom Verlauf des Monologs überzeugen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Fokus ihrer Gedankengänge verschiebt sich in folgenden Textzeilen:

Ich sollte ihn nah bei mir behalten. Wirklich nah. Und dann, nächstes Mal, wenn er sich vorlehnt, um mein Herz anzuhören, nehme ich sein Kinn in meine Hand und ich hebe sein Gesicht an, bis es auf meins trifft... und ich... Hör auf, Hirn! Jetzt ist nicht die Zeit.

Dann hätte sich die spielende Person entscheiden können, ob sie die Träumerei weiterverfolgen möchte oder nicht. Bei einer Entscheidung für weitere Gedanken an Dammon beweist sich, was wir innerhalb Karlachs Story immer noch vermuten können: Da entwickelt sich eine kleine Verliebtheit oder zumindest besteht eine Anziehungskraft.

Karlach und Dammon im Spiel

In den aktuell im Spiel vorhandenen Szenen, die beide zusammen zeigen, ist durchaus noch eine gewisse Chemie zwischen den beiden zu spüren. Die wichtigsten Abschnitte von Karlachs Story-Quest finden sich in Akt 2. Aber auch sobald Karlach den liebenswerten Schmied in Baldur's Tor (Akt 3) von Weitem erblickt, kommt von ihr direkt ein freudiger Ausruf.

Ich selbst habe schon daran gedacht, Karlach bei einem weiteren Durchlauf zu spielen und würde mich über eine Dammon-Romanze in dem Fall sehr freuen. In folgendem Artikel fragen wir euch übrigens, welche zusätzlichen NPCs ihr gerne romancen würdet:

Nicht nur wir hatten den Eindruck, dass die beiden ein schönes Paar abgeben würden. Auf Social Media gibt es zahlreiche Posts und Kommentare zum Thema, wie diesen Reddit Post oder diesen X-Post (ehemals Twitter) mit süßer Fan-Art zu den beiden.

Hier findet ihr ein spannendes Talk-Video zu Baldur's Gate 3:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Eine Romanze mit dem Schmied ist im RPG nicht möglich, auch wenn wir Karlach als Origin-Charakter spielen. Mehr noch: Wie YouTuber Sparrows, der das Video gepostet hat, verrät, ist es normalerweise nicht mal mehr möglich, die Schwärmerei unserer feurigen Begleiterin zu hören.

Dafür müssen wir nämlich laut Sparrows Dammon bereits getroffen haben, aber die erste Camp Szene mit langer Rast im Strand-Areal triggern, ohne anderen Companions begegnet zu sein. Alles zusammen funktioniert allerdings nicht.

Wie geht es euch mit Karlach und Dammon: Hättet ihr die Szene gerne im Spiel gesehen oder sogar eine Romanze zwischen den beiden?