Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach 400 Stunden ein neues Geheimnis und überrascht damit auch viele andere

In Baldur's Gate 3 begegnen wir auch Harfnern wie Jaheira und die haben einige Verstecke angelegt.

In Baldur's Gate 3 gibt es viel zu entdecken. So viel, dass eigentlich kein Mensch in einem einzigen Durchgang alles sehen kann. Dementsprechend tauchen immer wieder überraschte Reaktionen von Fans auf, die nach vielen Hunderten Spielstunden noch immer etwas Neues entdecken. Wie zum Beispiel ein Versteck der Harfner, das ihr bereits direkt zu Spielbeginn finden könnt. Viele Spieler*innen haben es aber offenbar noch nie entdeckt.

Baldur's Gate 3: Spieler braucht über 400 Stunden, um das Harfner-Versteck zu finden – kennt ihr's?

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 gibt es mehrere Verstecke der Harfner. Dabei handelt es sich um eine Art Geheimbund, dem zum Beispiel auch Jaheira angehört, die wir in unsere Truppe aufnehmen können. In den Verstecken der Harfner findet ihr in der Regel hilfreiche Gegenstände und Gold. Aber dafür müsst ihr eben erst einmal wissen, wo diese Verstecke sind.

Fan findet Harfner-Versteck nach 400 Stunden: Auf Reddit melden sich immer wieder Menschen zu Wort, die völlig baff sind, weil sie wieder irgendetwas Cooles in Baldur's Gate 3 entdecken, das ihnen bei vorherigen Playthroughs verborgen geblieben ist. Dazu zählt auch dieser Beitrag hier zum Harfner-Versteck im ersten etwas größeren Gebiet des Spiels.

"Das was?!" – genau diese Reaktion häuft sich unter dem Beitrag. Unzählige Kommentare legen nahe, dass die Spieler*innen zum Großteil ebenfalls nie auf dieses Versteck gestoßen sind. Sie wussten offenbar noch nicht einmal, dass es das gibt. Ebenfalls sehr beliebt sind Beiträge, die erklären, nach wie vielen Hundert Stunden sie auf das Versteck oder ähnliche Geheimnisse (wie die Harpyien oder Kua-Toas) gestoßen sind.

Hier findet ihr es: Schräg gegenüber vom Druidenhain. Bewegt ihr euch vom Hain aus in Richtung des zerstörten Dorfs, könnt ihr links auf einen Vorsprung hüpfen und dann weiter den kleinen Berg hinauf klettern. Er besteht aus rötlichen Felsen und da oben gibt es allerlei zu entdecken – vor allem ein hilfreiches Amulett.

Ihr könnt einen Hinweis auf dieses Versteck finden: Hinter dem Bereich, wo ihr Astarion trefft, geht es ans Wasser herunter und unter einem Stein am Ende des Wegs bekommt ihr einen Hinweis darauf. Der markiert das Harfner-Versteck auf eurer Karte. Allerdings müsst ihr vorher einen Survival-Wurf bestehen und braucht eine Figur, die stark genug ist, den Stein zu bewegen.

Es ist nicht das Einzige: Es gibt in Akt 1 von Baldur's Gate 3 sogar noch ein weiteres Harfner-Versteck. In dem Gebiet, wo auch die Grymforge-Schmiede zu finden ist, könnt ihr an einer Stelle eine Felswand hinabklettern. Unten angekommen, müsst ihr euch mit einigen Mimic-Truhen und einem Rätsel auseinandersetzen, um den Stash der Harfner plündern zu können.

Kennt ihr diesen Ort und das Harfner-Versteck dort, oder habt ihr es bei euren ersten Durchgängen auch verpasst? Was war eure coolste Entdeckung bisher?