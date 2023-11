Baldur's Gate 3-Halbling verursacht stolze 6790 Schaden in einer Runde und die Community kann's kaum glauben

Baldur's Gate 3 hat schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten, die geschickt eingesetzt werden wollen.

Baldur's Gate 3 ist ein gigantischer Abenteuerspielplatz für Rollenspiel-Fans: Das Zusammenspiel von Klassen, Spezies, Ausrüstung, Tränken, Zaubern und vielem mehr ermöglicht die absurdesten Kombinationen.

Zum Beispiel ist es einem Spieler gelungen, mit seinem Halbling-Zauberer sagenhafte 6.790 Schadenspunkte in nur einer einzigen Runde auszuteilen. Das übersteht kein einziger Gegner in Baldur's Gate 3 und die Community ist entsprechend beeindruckt.

Baldur's Gate 3-Fan treibt Synergie-Effekte auf die Spitze

Das haut rein: Ja, richtig gelesen. Es ist offensichtlich möglich, so viel Schaden in Baldur's Gate 3 auszuteilen, wenn ihr es richtig anstellt. Dabei kommt zwar auch eine Mod zum Einsatz, aber die sorgt hier lediglich dafür, dass der Gegner überhaupt so viele Lebenspunkte hat, um einen solchen Angriff auszuhalten.

Eigentlich würde nämlich wohl jeder einzelne Gegner in Baldur's Gate 3 direkt nach dem ersten Angriff dieser Runde schon das Zeitliche segnen. Mit Ausnahme von Raphael vielleicht. Aber wie dem auch sei: Wenn ihr euren Halbling-Zauberer so aufmotzt wie diesen hier, macht ihr wirklich mit jedem Feind kurzen Prozess.

Aber erst einmal sehen wir uns den Spaß an, um den es hier geht:

Werft ihr einen Blick links auf den Bildschirmrand, könnt ihr schon erahnen, wie es zu den absurden Schadenszahlen kommt: Dieser Zauberer ist bis zur Oberkante Unterlippe voll mit Buffs und ordentlich auf Stoff. Was genau dabei alles zum Einsatz kommt, hat der Ersteller des Videos noch nicht verraten, aber es gibt schon einiges zu entdecken.

Der Halbling-Zauberer setzt hier Scorching Ray ein, der allein schon aus sechs Strahlen besteht, wenn ihr ihn auf der höchsten Stufe einsetzt. Der Zauber wurde aber auch noch beschleunigt und lässt sich so bis zu viermal einsetzen.

Hast beziehungsweise ein Geschwindigkeitstrank sorgt dafür, dass der Spieler eine zusätzliche Aktion pro Runde spendiert bekommt.

Weil dieser Halbling-Zauberer hier ein roter drakonischer Zauberer ist, machen seine Feuerattacken zusätzlichen Schaden, und zwar in der Höhe seines Charisma-Bonus'. Der dürfte ziemlich hoch sein.

Das Oil of Combustion verpasst dem Feuerangriff noch einmal zusätzlich 3W6 Extraschaden.

Da das Ziel dieser Attacke hier verhext ist, gibt jeder Angriff nochmal 1W6 Extraschaden.

Das Ziel ist gleichzeitig aber auch noch gelähmt, was jeden Nahkampfangriff zum kritischen Treffer werden lässt und nochmal doppelten Schaden gibt.

Dazu kommt eine Ilithiden-Fähigkeit, die sämtlichen Schaden verdoppelt.

Dann wäre da auch noch das Schwert Phalar Aluve mit seiner Fähigkeit, nochmal zusätzlichen 1W4-Schaden anzurichten, wenn eine Attacke trifft.

Dazu dürften noch einige abgefahrene Boni von anderen Ausrüstungsgegenständen kommen.

Erklärungsvideo kommt noch: Der Urheber des Videos hat bereits versprochen, im Detail zu erklären, wie es zu diesem schon surrealen Schadens-Output gekommen ist. Das lasse sich aber am besten mit visueller Unterstützung erklären, weshalb er an einem Video arbeite. Das dürfte dann wirklich ganz genau auseinander klamüsern, was hier alles zum Einsatz kommt.

Baldur's Gate 3 zählt zu den besten Spielen des Jahres und ist im August für den PC sowie im September für die PS5 veröffentlicht worden. Eine Xbox-Version soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Zusätzlich wurde auch noch eine physische Limited Edition angekündigt, nachdem Baldur's Gate 3 zunächst erst einmal nur digital erhältlich war.

Was sagt ihr dazu? Wie tief seid ihr in die Materie schon eingestiegen und was waren eure Schadensrekorde?