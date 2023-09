Baldur's Gate 3 auf PS5: Diese 7 Einstellungen solltet ihr auf Konsole sofort anpassen

Diese Einstellungen machen Baldur's Gate 3 noch besser.

Endlich ist es soweit und Baldur’s Gate 3 findet einen Monat nach dem PC-Release seinen Weg auf die Konsolen. Während die PS5-Version am 06. September erschienen ist, soll die Xbox-Fassung später im Jahr folgen.

Im Optionsmenü finden wir viele Einstellungen, die besonders interessant sind und bei denen sich eine Anpassung lohnt. Außerdem wollen wir zwei wichtige Funktionen vorstellen, die sich leicht übersehen lassen.

Spieldetails

Karmische Würfel

Diese Option sorgt dafür, dass ihr mit gezinkten Würfeln ausgestattet werdet. Aber keine Angst, dabei handelt es sich nicht um einen Cheat, der euch alle Würfe gewinnen lässt. Vielmehr sorgt das Spiel dafür, dass anhaltende Pechsträhnen nach kurzer Zeit kontrolliert gebrochen werden.

Damit lässt sich unter Umständen Frust vermeiden, allerdings büßt ihr damit auch einen Teil der völligen Dungeons & Dragons-Erfahrung ein. In Baldur’s Gate steckt hinter jedem Scheitern nämlich auch eine neue Option. Seid ihr neu im Genre, empfehlen wir euch trotzdem, die Option aktiv zu belassen.

Adaptive Trigger

Die Dual-Sense-Features sorgen in Baldur’s Gate 3 dafür, dass ihr die hinteren Schultertasten nicht durchdrücken müsst, um sie auszulösen. Allerdings fehlt ein weiterer Mehrwert, wie eine sich anbietende Doppelbelegung der Taste (Antippen Aktion 1, Durchdrücken Aktion 2).

Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Option zu deaktivieren, um so die Motoren im Controller und seine Akkuleistung zu schonen.

Speicheroptionen

Das ‘Automatische Speichern’ sollten wir unbedingt aktiv lassen, um sicherzugehen, dass beim digitalen Ableben nicht zu viel Fortschritt verloren geht. Auch empfehlen wir, die Anzahl der Speicherstände bei beiden Optionen auf das Maximum zu stellen.

Das gibt uns zum Einen etwas mehr Flexibilität, wenn wir eine Situation im Nachgang doch mal anders angehen wollen. Zum Anderen haben wir so auch etwas mehr Sicherheit, da es zur Zeit noch Bugs gibt, die sich auf unsere Speicherstände auswirken.

Automatische Kamerarotation

Die Option sorgt dafür, dass die Kamera beim Erkunden der Spielwelt mit der Zeit immer wieder hinter euren Charakter zurückkehrt, nachdem wir uns umgeschaut oder die Laufrichtung verändert haben.

Wir haben die Option bei mittlerem Tempo aktiviert und hatten dabei zu keiner Zeit das Gefühl, dass unsere Kontrolle eingeschränkt ist. Vielmehr empfanden wir die Korrektur als sehr angenehm und hilfreich.

Grafik

Neben der HDR-Kalibrierung können wir hier noch den Leistungsmodus ein- oder ausschalten. Wir empfehlen, die Option auszuschalten, insbesondere, wenn euer TV nicht über eine VRR-Option verfügt.

Interface

Dialogoptionen

Spielen wir mit Untertiteln, empfehlen wir alle Optionen auf Ein zu stellen. ‘Sprecher anzeigen’ hilft uns dabei, die Sprechenden besser zu erkennen und ihnen Namen zuzuordnen. ‘Texthintergrund anzeigen’ schont hingegen unsere Augen, da sich die Schrift damit wesentlich besser abhebt und leichter zu lesen ist.

Die Opazität des Hintergrunds und auch die Textgröße sollten wir je nach Geschmack und Entfernung zum TV einstellen – nehmen wir uns hier eine Minute Zeit, macht das beim Spielen und Lesen einen großen Unterschied.

Schnelleisten-Optionen

In diesen Einstellungen können wir festlegen, welche Gegenstände automatisch in unsere Schnellleisten aufgenommen werden. Wir empfehlen hier alle Punkte zu deaktivieren, da die unzähligen Verbrauchsgegenstände, die wir unterwegs einsacken, sonst unseren Schnellzugriff zumüllen.

Haben wir, insbesondere bei mächtigen Schriftrollen oder Tränken, Angst, diese damit aus den Augen zu verlieren, sollten wir uns zumindest auf diese beiden Punkte beschränken. Die Gegenstände manuell und nach unserem Gusto auf die Räder zu verteilen, ist für unseren Geschmack aber die weitaus bessere Lösung.

Wichtige Ingame-Funktionen

Bereich durchsuchen: Halten wir die X-Taste gedrückt, beginnt unser aktiver Charakter damit, den Bereich um sich herum zu untersuchen. Im Anschluss werden uns alle darin enthaltenen Gegenstände und Objekte in einer Liste angezeigt.

Das ist super praktisch, wenn wir gerade in einer Ecke mit vielen Gegenständen stehen und nur bestimmte Elemente auswählen oder aktivieren möchten. Alternativ können wir vor uns befindliche Dinge auch mit dem linken Analog-Stick nach rechts oder links durchschalten.

Untersuchen: Klingt ganz ähnlich, macht aber etwas anderes. Die Item- und Fähigkeitenbeschreibungen von Baldur’s Gate 3 sind voll mit wichtigen Schlagworten, die das Spiel nicht immer gut erklärt. Dafür spendiert uns Larian diese wichtige Funktion.

Haben wir ein Item oder einen Skill ausgewählt, können wir einfach auf das Touchpad drücken und erhalten damit eine Übersicht der aufgeführten Schlagwörter, samt einer Erklärung. Was ist ein Nachteil? Was sind Rettungswürfe? Was bedeutet Arkane Belebung? Hier erfahren wir, was es mit den D&D-Begriffen auf sich hat und was sie bewirken.

Natürlich solltet ihr auch alle anderen Einstellungen kurz durchgehen. Uns ist zum Beispiel die Orientierung mit genordeter Minimap aufgrund der direkten Steuerung mit dem Gamepad leichter gefallen. Auch haben wir das Kamerawackeln wie in den meisten anderen Spielen direkt deaktiviert.

Wie sieht es bei euch aus? Welche Einstellungen habt ihr noch angepasst und wie gefällt euch das Erlebnis am Controller? Verratet es uns in den Kommentaren.