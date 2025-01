Baldur’s Gate 3: Auch über 1 Jahr nach Release entdecken Spieler seltene Szenen - Astarion wird von Vampirbrut entführt

Ja, sogar zu Fan-Liebling Astarion könntet ihr noch nicht alle Szenen in Baldur's Gate 3 gesehen haben.

Als die Entwickler*innen von Baldur’s Gate 3 vor dem Release des Spiels mit 17.000 unterschiedlichen Variationen des Endes geworben haben, klang das einigermaßen absurd. Knapp anderthalb Jahre nach dem Erscheinen ist aber klar, dass sehr viel Inhalt darin steckt.

Deswegen entdecken auch heute Spieler*innen noch Szenen, die die meisten wahrscheinlich nie selbst erleben werden. Dazu gehört auch die Entführung von Astarion durch seine “Geschwister“.

Achtung, Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um Inhalte aus Akt 3 von Baldur’s Gate 3, die Astarions Hintergrundgeschichte betreffen.

Astarion kann von Vampirbrut entführt und zu Cazador gebracht werden

Wenn ihr eure Reise in Baldur’s Gate 3 mit Astarion an eurer Seite antretet, erfahrt ihr schon ziemlich bald, dass er die Vampirbrut des Vampirherren Cazador Szarr ist. Wieso er froh ist, dank der Gedankenschinder-Larve frei vom Einfluss seines Herren frei zu sein, wird ebenfalls schnell erklärt. Cazador ist nicht nur ein grausamer Tyrann, der seine Vampirbrut missbraucht, sondern will diese auch in einem teuflischen Ritual opfern.

Um diese Szene geht’s: Sobald ihr im dritten Akt in Baldur’s Gate ankommt oder euch kurz davor befindet und Astarion in eurer Gruppe habt, kann euch ein Teil der Vampirbrut von Cazador während einer langen Rast überfallen. Schaffen die Gegner*innen es, Astarion im Kampf zu besiegen, entführen sie ihren "Bruder" und machen sich mit ihm davon.

Bis hierhin dürfte euch das gesamte Szenario bekannt vorkommen, obwohl es aufwendiger ist, im Kampf Astarion zu verlieren, als die schwache Brut zu besiegen.

Wusstet ihr jedoch, dass ihr aus Astarions Sicht erleben könnt, was nach der besagten Entführung geschieht?

In diesem Reddit-Thread oder im unteren Video könnt ihr selbst nachschauen, was nach der Entführung geschieht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das geschieht nach der Entführung: Astarion wird in die Verliese gebracht, in denen er sein Dasein vor der Gedankenschinder-Entführung fristen musste. Dort steht er seinen früheren Peiniger Godey gegenüber, der am liebsten Astarions "Ungehorsamkeit" im Namen seines Meisters bestrafen möchte.

Weil Astarion jedoch für das teuflische Ritual von Cazador unversehrt bleiben muss, bleibt es bei den Drohungen. Er muss sich jedoch in Form von Rettungswürfen gegen den Einfluss seines Vampirherren wehren, während ihn die parasitäre Larve dabei unterstützt.

Die Szene gibt euch also vor allem weitere Einblicke in Cazadors Missbrauch und Astarions frühere Umstände. Zusätzlich dazu erwarten euch einzigartige Reaktionen eurer Begleiter*innen.

Dass sich hinter Astarions arroganter Art und sorgloser Fassade eine verängstigte Vampirbrut versteckt, ist kein Geheimnis. Dennoch ist es beachtlich, wie viel Liebe fürs Detail Larian bei seinem Charakter und seiner Hintergrundgeschichte beweist – sogar bei so leicht überschaubaren Inhalten.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Kanntet ihr die Szene bereits?