Der fliegende Gnom in BG3 ist schon witzig... aber damit verpasst ihr auch eine coole Story.

In einem Durchlauf von Baldur's Gate 3 kommt ihr nicht umher, auch eine ganze Menge Leute zu töten. Die meisten davon natürlich mit purer Absicht, hin und wieder kommt es aber auch zu kleineren... Unfällen. So oder so ähnlich dürften das viele Fans rechtfertigen, die in Akt 1 einen unschuldigen Gnom wortwörtlich ins Jenseits katapultieren. Das Ganze sieht dann zwar witzig aus, aber dadurch verpasst ihr auch eine komplette Storyline.

Viele BG3-Fans killen versehentlich Charakter, der eigentlich eine ganze Arc hat

Erinnert ihr euch an den Gnom, der im zerstörten Dorf in Akt 1 an einer Windmühle festgebunden war? Wenn die Antwort ja lautet, dann vermutlich aus einem von zwei Gründen: Entweder habt ihr den Gnom befreit, oder ihr habt ihn versehentlich durch die Luft geschleudert und gekillt.

Zugegeben, letzteres sieht nicht nur witzig aus, sondern kann auch schneller passieren, als uns lieb ist. Wer nämlich nicht ganz genau aufpasst, bekommt vielleicht gar nicht mit, dass es an der Windmühle zwei Hebel gibt: einen, der sie anhält und einen zweiten, der sie beschleunigt. Sollte es euch passieren, dass ihr (rein aus Versehen natürlich) den zweiten Hebel nutzt, wisst ihr vielleicht gar nicht, dass ihr dadurch eine komplette Storyline verpasst habt.

So ist es zumindest auch einigen anderen Fans auf Reddit ergangen. Die haben erst beim zweiten Durchlauf gemerkt, dass der Gnom mit dem Namen Barcus Wroot euch während der gesamten Story immer wieder begegnen kann. Rekrutiert ihr ihn am Ende von Akt 1 in euer Camp, macht er später sogar noch eine echte Charakterentwicklung durch – vorausgesetzt natürlich, dass er noch lebt.

User ifockpotatoes schreibt dazu etwa:

Ich muss echt sagen, für einen Typen, der eine 50/50-Chance hat, versehentlich in die Stratosphäre geschossen zu werden, war ich beim zweiten Durchlauf positiv überrascht rauszufinden, dass der Kerl tatsächlich eine komplette Charakter-Arc bis hin zu Akt 3 hat [...]. Es hat mich echt umgehauen, dass ich das beim ersten Mal verpasst habe, nur weil ich den falschen Hebel betätigt habe.

Barcus ist eigentlich auf der Suche nach seinem Kindheitsfreund Wulbren, den ihr vielleicht bereits getroffen habt. Während Barcus ein gutherziger und ziemlich naiver Kerl ist, ist Wulbren so ziemlich das genaue Gegenteil. Wir spoilern hier natürlich nicht, wie die Story der beiden ausgeht, aber wollen euch trotzdem ans Herz legen, den armen Gnom zumindest einmal zu retten, um seine Geschichte zu erleben.

Seid ehrlich: Habt ihr Barcus beim ersten Mal auch ins Jenseits geyeetet oder habt ihr ihn gerettet?