Baldur's Gate 3: Das beste Item auf dem Karneval ist nicht der Hauptpreis - sondern ein Paar Schuhe, mit denen ihr eure Klamotten fallen lasst

Zeit, dem Karneval einen Besuch abzustatten.

Bei einem so umfangreichen Spiel wie Baldur's Gate 3 ist es nicht verwunderlich, dass auch noch Monate nach der Veröffentlichung neue Erkenntnisse gemacht werden. Wir berichteten euch zum Beispiel darüber, wie ein Fan nach über 1000 Spielstunden eine neue Szene mit unser aller Lieblingsvampir Astarion fand.

An anderer Stelle entdeckte ein Spieler erst nach 400 Stunden einen geheimen Höhleneingang. Derartige Funde ereignen sich regelmäßig. So auch der heutige. Auf Reddit teilt User*in „Tookoofox“ die Erkenntnis, das womöglich beste Item im Spiel gefunden zu haben.

Achtung: Ab dieser Stelle spoilern wir Akt 3 von Baldur's Gate 3. Konkret geht es um den Karneval sowie Charaktere und Items, die darin vorkommen.

Der Trostpreis ist der neue Jackpot

Um welches Item handelt es sich? Konkret sprechen wir von den „Boots of Very Fast Blinking“. Wenn ihr die Schuhe einem Charakter anzieht, dann kann er den Zauber „Misty Step“ unendlich oft einsetzen. Mit diesem Zauber könnt ihr euch als Bonus-Aktion an eine Stelle teleportieren, die bis zu 18 Meter entfernt liegt.

Die Schuhe haben einen kleinen Haken: Wenn ihr den Zauber durch sie einsetzt, dann lässt euer Charakter all seine Kleider zurück. Interessanterweise ist Schmuck davon ausgenommen.

Für einen Charakter, der nicht wirklich von einer Rüstung abhängig ist, kann die Bewegungsfreiheit, welche diese Schuhe geben, also unglaublich stark sein. Wir reden hier beispielsweise von Zauberern, die ihre Feuerbälle umherschmeißen, nur um sich danach in Sicherheit zu teleportieren.

Wie bekommt man die „Boots of Very Fast Blinking“? Das ist ganz einfach, erfordert aber eine Prise Glück (oder Save-Scumming). Dafür müsst ihr beim Dschinn Akabi auf dem Karneval in Akt 3 das Glücksrad drehen und verlieren.

Das passiert automatisch, wenn ihr nichts macht, weil der gute Herr schummelt. Die Schuhe sind dann einer von 16 Trostpreisen. Es kann also einen Moment dauern, bis ihr sie bekommt, doch die Bewegungsfreiheit lohnt sich!

Der Hauptpreis, nachdem ihr den schummelnden Dschinn austrickst, ist übrigens der legendäre Trident „Nyrulna“. Auch der Trident verleiht euch etwas mehr Bewegung, jedoch nur 3 Meter. Dafür verursacht „Nyrulna“ eine Explosion, wenn ihr ihn werft. Praktisch, aber immer noch weniger effektiv als Feuerball-schwingender Magier, die von den Gegner*innen nicht erreicht werden können.

Die Schuhe sind stärker in BG3 als in D&D

Wusstet ihr übrigens, dass die Schuhe im echten Dungeons & Dragons gar nicht so effektiv wie in Baldur's Gate 3 wären? Dort dürft ihr nämlich als Aktion nur einen „Cantrip“ wirken, wenn ihr als Bonus-Aktion einen Level-Zauber wirkt.

Baldur's Gate 3 zeigt an dieser Stelle schon, wie stark zwei Levelzauber pro Spielzug sein können. In Dungeons & Dragons wären sie dann wohl am ehesten bei einem Hexenmeister nützlich, da diese gerne mit dem „Eldritch Blast“-Cantrip rumballern.

An dieser Stelle seid aber ihr gefragt: Was ist euer liebstes Item aus Baldur's Gate 3 und welches ist eurer Meinung nach am stärksten?