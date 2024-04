Baldur's Gate 3: Eine besonders emotionale Beziehungsszene mit eurem Love Interest verpasst ihr, falls ihr nicht Dark Urge spielt

Astarion ist überrascht: Diese Szene blüht ihm nur als Dark Urge-Partner.

Bei den Romanzen macht Baldur's Gate 3 defintiv sehr viel richtig. Sie sind nicht nur vielfältig, sondern auch gut geschrieben und bringen zahlreiche schöne und außergewöhnliche Szenen mit. Es lohnt sich wirklich, diese zu entdecken.

Eine wirklich intensive und besondere Szene könnt ihr aber nur dann erleben, wenn ihr euch für den Origin-Charakter Dark Urge (auf Deutsch: Dunkles Verlangen) entscheidet. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Ein bisschen was über die Ausgangsbedingungen beim Dark Urge-Charakter und die Hinleitung sowie die Ausrichtung der gemeinten Szene müssen wir euch hier natürlich verraten verraten. Bis zu der ausdrücklichen Spoilerwarnung in einem neuen Textkasten halten wir uns aber dabei aber so vage wie möglich und umreißen das Ganze nur grob für euch.

Das ist der Dark Urge-Charakter und darum hat er eine besondere Beziehungsszene

Das Dunkle Verlangen nimmt zwischen den anderen Origin-Charakteren und den selbst erstellen Figuren eine Sonderrolle ein. Es handelt sich nämlich um einen Charakter, den ihr komplett frei anpassen könnt, der aber eine ganz eigene Hintergrundgeschichte mitbringt – und die ist so mysteriös wie düster.

Als Dark Urge erwacht ihr nämlich blutgetränkt und habt euer Gedächtnis verloren. Immer wieder überkommt euren Spielercharakter dann in der Handlung eben das namensgebende "Dunkle Verlangen" und was ihr damit anstellt, ist euch an manchen Stellen selbst überlassen.

Was hat es mit der genannten Beziehungsszene auf sich? Die besagte kann sich in Akt 2 abspielen, je nachdem, welche Entscheidungen ihr in der Gaststätte trefft. Steckt ihr zu diesem Zeitpunkt schon mitten in einer Romanze, kann es passieren, dass euch bei einer langen Rast im Camp vorausgesagt, dass ihr euren oder eure Liebste in dieser Nacht töten werdet.

Ihr könnt das allerdings verhindern, indem ihr die Person warnt. Das bedeutet dann, dass ihr die Sache zusammen aussitzt – und das auf sehr fesselnde und emotionale Weise. Dafür müsst ihr aber erst mal die richtigen Entscheidungen treffen und eventuell auch Würfelproben erfolgreich absolvieren. Es empfiehlt sich also, regelmäßig zu speichern.

Spoilerwarnung: Ab hier folgen konkrete Spoiler zur Szene.

So sieht die Szene genau aus

Zu der dramatischen Beziehungsszene kommt es, falls ihr euch in Akt 2 zunächst dafür entscheidet, eurem Verlangen im Last Light Inn zu widerstehen und dort niemanden zu ermorden. In diesem Fall besucht euch Sceleritas Fel nachts im Lager und kündigt an, dass es jetzt noch viel schlimmer kommen wird: Er behauptet, ihr werdet unweigerlich euren Partner oder eure Partnerin töten.

Der Dialog und die Szene unterscheiden sich dann im Folgenden ein wenig, je nachdem, mit wem ihr zusammen seid. In diesem Video könnt ihr euch jedoch anschauen, wie das Ganze im Idealfall abläuft, falls Astarion euer Liebster ist und ihr ihn verschonen wollt. Ihr könnt euch das mit anderen Partner*innen ganz ähnlich vorstellen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ihr ebenfalls im Video sehen könnt, läuft es darauf hinaus, dass euer Love Interest euch fesselt, aber nicht für eine spezielle Art von Liebesspiel, sondern einfach, um euch beide zu schützen.

Die Szene ist also weniger körperlich intim als auf einer emotionalen Ebene. Denn zu sehen, wie die Liebsten an eurer Seite sind, obwohl sie wissen, dass eine Gefahr in euch schlummert, gehört zu den schönsten Momenten in Baldur's Gate 3 überhaupt.

Habt ihr bereits als Dark Urge gespielt und kennt die besagte Szene oder wollt ihr das jetzt nachholen?