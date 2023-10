Baldur's Gate 3-Cosplay mit Eulenbär ist das Süßeste, das ihr heute sehen werdet

Da kann das Eulenbär-Junge nur staunen. Dieses Cosplay ist wirklich gut gelungen.

Coole Cosplays bekommen wir im Gaming- und Anime-Bereich häufig zu sehen. Trotzdem gelingt es kreativen Fans immer wieder, uns zum Staunen zu bringen. So im Fall von X-User Henchwench, die sich als Halsin aus Baldur's Gate 3 in Schale geworfen hat. Dazu bringt sie eine Besonderheit mit, die uns jedenfalls ein lautes "Oooooohhhh" entlockt hat; eine super niedliche, selbst gebaute Eulenbär-Puppe.

Dieses Halsin-Cosplay mit Eulenbär müsst ihr sehen

Die Cosplayerin @HenchwenchMakes zeigt auf X (ehemals Twitter) ein Video von ihrem Auftritt. Sie trägt eine aufwendige Nachbildung von Halsins standardmäßiger Druiden-Kleidung, seine Gesichtsbemalung und die passende Frisur.

Das sieht schon echt gut aus, aber ein wenig abgelenkt sind wir dann doch von dem, was sie da im Arm hat. Passend dazu bemerkt sie in ihrem Post: "[...] unerwartet erfreut und ein wenig überwältigt davon, wie die Menschen bei #PAXAus2023 eine Bindung zu unserem Eulenbärenjungen (und Halsin) aufgebaut haben!"

Kein Wunder, die Kreatur wirkt ganz schön lebensecht. Falls es euch jetzt so geht wie uns und ihr euch auch gerne so einen Eulenbär zulegen wollt, gibt es eine schlechte Nachricht, denn im Laden gibt's den leider nicht. Ein beeindruckender Thread auf dem Gemeinschaftskanal HenchAndScrap zeigt, wie das Wesen in aufwendiger Arbeit entstanden ist.

Hier findet ihr außerdem ein neues spannendes Talk-Video zu Baldur's Gate 3:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

So ist der Eulenbär entstanden: Zunächst haben die beiden dafür das In Game-Modell des Eulenbärs in die Software Blender übertragen. Dann haben sie das Ganze zerlegt, um zusammensetzbare Einzelteile für Torso und Beine zu schaffen. Ab hier warnen die Cosplayer vor "Body Horror".

Besonders "lustig" wird es, wenn der Kopf dazukommt, bereits mit den äußerst lebhaft blinzelnden Augen, aber noch ohne Schnabel und ganz nackt. Am Ende werden noch das flauschige Fell sowie der Schnabel ergänzt, die die Kreatur komplettieren. Danach sehen wir außerdem ein Video von einem Ausflug mit dem Eulenbär in den Wald. Da dürfte es ihm doch gut gefallen!

Übrigens hat die Erschaffung dieses Wesens, das wir aus Baldur's Gate 3 kennen und lieben, lediglich drei Tage gedauert.

Na, was sagt ihr zu diesem Cosplay und seid ihr begeistert, wie schnell dieser coole Eulenbär entstanden ist?