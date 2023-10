Baldur's Gate 3: Dark Urge-Spieler finden zufällig richtig eklige Art, sich zu heilen

Ihr könnt einen vorgefertigten Dragonborn-Dark Urge-Charakter in Baldur's Gate 3 spielen.

Baldur's Gate 3 kann auf sehr viele verschiedene Arten gespielt werden. Besonders Hartgesottene wählen den Dark Urge-Charakter und lassen dem Bösen gewissermaßen freien Lauf. Die Figur hat eine ganz besonders fiese Vergangenheit, aber keine richtige Erinnerung daran. Aber genau diese Erinnerung kommt im Lauf des Spiels langsam wieder zurück – mit allem, was dazu gehört. Unter anderem auch Kannibalismus.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Das Wichtigste in Kürze: Baldur's Gate 3 bietet viele verschiedene Spielweisen

Mit dem Dark Urge-Charakter kann man einen wirklich bösen Playthrough erleben

Der Dark Urge kann sich durch das Essen von geröstetem Zwergenfleisch heilen

Baldur's Gate 3: Durge-Spieler können sich heilen, wenn sie kein Problem mit Kannibalismus haben

Was ist der Dark Urge? Beim Dark Urge (also auf Deutsch in etwa: Dunkles Verlangen) handelt es sich um einen speziellen Origin-Charakter. Den könnt ihr nur selbst spielen, aber nicht als Begleiter in eure Gruppe aufnehmen.

Es handelt sich dabei um eine ganz andere, sehr viel fiesere Perspektive auf die Ereignisse des Spiels und bietet jede Menge Dialogoptionen und Szenen, die ihr sonst nie zu Gesicht bekommt. Der Dark Urge-Charakter ist ein Bhaalspawn, die Figur stammt also direkt vom Gott des Mordes ab.

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Er macht seinem Namen alle Ehre: Wie ein Redditor namens D3AD_SPAC3 per Zufall herausgefunden hat, könnt ihr euch als Dark Urge auch dadurch heilen, dass ihr das geröstete Zwergenfleisch aus dem Goblinlager futtert. Das funktioniert mit den anderen Figuren nicht (wobei einige Fans behaupten, Drow könnten es auch ohne Durge – bei uns ging es aber nicht).

Im Goblinlager riecht es für die Dark Urge-Figur auch ganz verführerisch und es gibt obendrein noch einige Dialogoptionen, in denen ihr von gebratenem Zwerg träumen könnt. Eine seltene Erinnerung des Durge dreht sich wohl sogar um das Verspeisen eines Babys. Ja, richtig gelesen.

Spielt ihr einen Dark Urge-Charakter, bekommt der sogar Inspiration durch das Verspeisen des Zwergenfleischs. Ihr könnt also einen Würfelwurf einfach nochmal wiederholen, und zwar als Belohnung für diesen Kannibalismus.

Aber ist das wirklich Kannibalismus, auch wenn wir als Nicht-Zwerg Zwergenfleisch essen? Daran scheiden sich natürlich die Geister. Laut einigen Kommentaren ist in den D&D-Regelwerken davon die Rede, dass es generell darum geht, dass vernunftbegabte Wesen einander essen. Also würden zum Beispiel auch intelligente Drachen unter den Begriff fallen, sollten wir sie uns einverleiben.

Was ist das fieseste und ekelhafteste, was ihr in eurem Dark Urge-Durchgang bisher miterleben musstet?