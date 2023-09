Baldur's Gate 3 - Mit diesen Entscheidungen verscherzt ihr es euch mit euren Companions am meisten - hättet ihr es gedacht?

Am meisten verscherzen könnt ihr es euch bei einer Antwort mit Karlach.

Alle Infos in Kürze In Baldur's Gate 3 gibt es geheime Zahlenwerte für Zustimmung oder Missfallen unserer Begleiter*innen.

Ein Dataminer hat diese Werte herausgefunden und eine Liste der Entscheidungen erstellt, die am meisten Ablehnung bringen.

Bestimmte Entscheidungen bezüglich Astarion, Schattenherz, Karlach, Gale, Jaheira und Minsc bringen -15 bis -50 Minuspunkte.

Eine Entscheidung mit Karlach bringt -100 Minuspunkte.

Treffen wir in Baldur's Gate 3 Entscheidungen, dann kommt es häufig vor, dass unsere Begleiter*innen ihre Zustimmung oder Missfallen ausdrücken; manchmal in Worten, oft aber auch nur über die Anzeige "stimmt zu" oder "stimmt nicht zu".

Dahinter stecken aber geheime Zahlenwerte, die angeben, wie stark die Ablehung oder Zustimmung ist. Ein Dataminer hat diese Werte ausgegraben und die Optionen aufgelistet, mit denen wir es uns am meisten mit unseren Companions verscherzen.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel nennen wir Entscheidungen, die ihr im gesamten Spielverlauf treffen könnt und die einzelne Handlungsfäden aus allen drei Akten spoilern können.

Für diese BG3-Entscheidungen gibt's am meisten Ablehnung

User sudosussudio erklärt auf Reddit:

Ich war neugierig, durch welche einzelne Entscheidung du am MEISTEN Ablehnung bekommen kannst, also hab ich die Daten durchsucht (allerdings für Version 1.0) und ich dachte, das ist interessant.

Eine richtig erstaunliche Zahl nennt der Redditor unter der eigentlichen Liste, denn diese Tat hat es gar nicht in die oben genannte Top 11 geschafft. Sudosussudio führt da nämlich aus, dass es für den Mord an einem Companion im Zusammenhang mit dem Dark Urge (dunklen Verlangen) nur eine -10 gibt. Alles, was wir jetzt nennen, bringt euch mehr Minuspunkte ein:

-15 Astarion: Es gibt gleich mehrere Entscheidungen rund um Astarions Geschichte, die 15 Minuspunkte von ihm zur Folge haben, nämlich, wenn ihr ihn zwingt, die Drow zu beißen oder seine Bedenken zum Thema Sex nicht ernst nehmt. Oder aber auch, wenn ihr euch nach seinem Aufstieg weigert, seine Brut zu werden.

-20 Schattenherz, Karlach, Gale und Jaheira: 20 Minuspunkte gibt's für Entscheidungen um gleich mehrere Charaktere. Ihr bekommt sie von Schattenherz, wenn ihr sie Viconia überlasst, von Karlach, wenn ihr Gortasch besiegt, ohne sie mitzunehmen, oder von Gale, wenn ihr ihn das Buch von Karsus nicht anschauen lasst.

Jaheira gibt euch die -20, falls ihr dem Emperor zustimmt, dass Minsc nicht beschützt werden sollte.

-30 Gale und Karlach: Wenn ihr zu Gale sagt, dass ihr ihm niemals ein magisches Item geben werdet, nachdem er euch zweimal angebettelt hat, kassiert ihr 30 Minuspunkte von ihm. Dasselbe gilt, falls ihr Astarion spielt und nicht zugebt, dass er ein Vampir ist, obwohl Gale es bereits weiß.

Von Karlach gibt's dieselbe Punktzahl, falls ihr mit ihr Schluss macht, indem ihr sagt, dass ihr nur ein bisschen Spaß haben wolltet und es jetzt reicht.

-50 Jaheira und Minsc: Wenn ihr bei der Mordverhandlung Jaheira, Minsc oder beide Bhaal opfert, kassiert ihr 50 Minuspunkte. Das ist der zweithöchste Minuswert.

Das ist die Entscheidung, die mit Abstand am meisten Ablehnung bringt

Es gibt aber noch eine Option, die wesentlich mehr Minuspunkte einbringt - und vermutlich hättet ihr sie nicht erraten. Bei einer Antwort an Karlach bekommt ihr nämlich gleich doppelt so viel Ablehnung wie wenn ihr Jaheira oder Minsc opfert. Und zwar müsst ihr dafür zum ersten Mal mit Karlach schlafen und ihr dann sagen, dass das ein Fehler war. Dafür gibt's ganze -100.

In den Kommentaren diskutieren User darüber, dass manche richtig üble Entscheidungen erstaunlich wenig Ablehnung zur Folge haben, während eine Person befindet: "Zu sehen, dass du von Karlach die -100 bekommst, macht die Zeile, in der sie fragt, ob du sie noch magst, nachdem ihr zusammen geschlafen habt, wirklich hart."

Zudem teilen einige Fans ihre Erlebnisse mit Charakteren, die ihnen die genannten Minuspunkte eingebracht haben oder auch weitere Situationen, die sich richtig unagenehm anfühlten. Ein User hat beispielsweise auf andere Art und an einer anderen Stelle mit Karlach für Lae'zel Schluss gemacht und dabei ein schlechtes Gewissen bekommen.

Habt ihr in eurem Durchlauf eine der genannten Entscheidungen getroffen und seid ihr erstaunt von der Gewichtung, beziehungsweise einem bestimmten Punkt in der Liste?