Baldur's Gate 3: Dieses Ending ist so selten, dass es bisher nur 34 Fans gesehen haben

Dieses Ending mit Lae'zel haben die wenigsten Personen gesehen.

Baldur's Gate 3 ist vor ziemlich genau einem Jahr für PC erschienen. Um den Geburtstag zu feiern, hat Entwickler Larian auch einige Statistiken geteilt. Die enthalten ein paar witzige Infos, aber auch ein ziemlich interessantes Detail: Ein Ende im Spiel ist nämlich so selten, dass nur 34 Spieler*innen es überhaupt erlebt haben.

Achtung, SPOILER: Wir beschreiben hier eines der Enden von Baldur's Gate 3. Lest also nur weiter, wenn ihr das Spiel bereits beendet habt oder euch Spoiler nicht stören.

Das ist das vielleicht seltenste Ending in Baldur's Gate 3

Konkret heißt es in der Statistik, die Larian auf X (ehemals Twitter) geteilt hat:

"34 Spieler*innen, die Lae'zel als Spielercharakter gewählt haben, haben sich entschieden, sich am Ende des Spiels selbst zu töten, nachdem Vlaakith ihren Aufstieg verweigert hat. Das habt ihr richtig gelesen."

Tatsächlich ist es nicht verwunderlich, dass dieses Ende relativ selten ist. Immerhin müsst ihr dafür zuerst Lae'zel als Origin-Charakter ausgewählt haben und dann während des Spielens ganz bestimmte Entschiedungen treffen.

Genauer gesagt müsst ihr Königin Vlaakith treu ergeben bleiben und euch im dritten Akt dazu entscheiden, Lae'zel zum Gedankenschinder zu machen. Ganz am Ende müsst ihr euch dann noch für den Aufstieg entscheiden – normalerweise wird Lae'zels Ruf auch erhört, ist sie allerdings ein Gedankenschinder, wird ihr der Aufstieg verwehrt.

Hier habt ihr dann noch eine letzte Wahl: Ihr könnt entscheiden, ob ihr trotzdem weiterleben wollt, oder euch stattdessen das Leben nehmt. Für letzteres haben sich wie anfangs erwähnt wohl gerade einmal 34 Leute entschieden.

Wollt ihr euch die Szene selbst einmal ansehen, findet ihr sie im Video von YouTuber Faverolles:

Der YouTuber führt in der Videobeschreibung auch noch einige weitere Schritte aus, die ihn zu dem Ende geführt haben. So hat er beispielsweise einen Deal mit Raphael für den Hammer gemacht, den Imperator betrogen und Orpheus ganz am Ende getötet. Ob diese Schritte alle für das Ende nötig sind, wissen wir aber nicht sicher.

Seid ihr an weiteren Statistiken interessiert, lohnt sich übrigens definitiv ein Blick in den X-Post von Larian. Hier lernen wir beispielsweise wichtige Fakten wie dass 1,9 Millionen Spieler*innen in ein Käserad verwandelt wurden, über 1,2 Millionen Honor Mode-Durchläufe schon gescheitert sind oder über 75 Millionen Küsse an Companions verteilt wurden.

Kanntet ihr dieses Ending bereits oder ist es euch auch neu?