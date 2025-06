Mario Kart World-Fans vermissen beliebtes Multiplayer-Feature aus dem Vorgänger

In Mario Kart World könnt ihr auch online gegen anderen Spieler*innen antreten.

Mario Kart World hat die schwierige Aufgabe, einen der wohl besten und bei vielen Spieler*innen besonders beliebten Fun-Racer zu beerben. In vielen Bereichen gelingt das dem Spiel bislang ziemlich gut, die Fans vermissen aber auch Features aus dem Vorgänger.

Fans vermissen Flaggen in Multiplayer-Lobbys

Darum geht's: Der User mit dem Namen Jealous_Syrup_6297 hat vor ein paar Tagen einen Post im Mario-Kart-Subreddit abgesetzt, der in der Folge fast 1500 Likes und knapp 100 Kommentare gesammelt hat.

9:24 Mario Kart (Open) World im Test: Im Windschatten von Teil 8

Die Aussage ist dabei ziemlich simpel. Ihm fehlt die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, woher andere Spieler*innen in Online-Lobbys stammen. In Mario Kart 8 Deluxe zeigten kleine Landesflaggen an, woher die anderen Racer stammten. In Mario Kart World gibt es die Flaggen nicht mehr.

In den Kommentaren finden sich viele User, die das Feature ebenfalls vermissen. Es sei einfach interessant gewesen, zu sehen, aus welchen Teilen der Welt die anderen Spieler*innen so kommen. Zudem sei es doch merkwürdig, einen Ableger "World" zu nennen und dann ein solches Feature zu entfernen.

Außerdem melden sich gleich mehrere User, die angeben, dass sie speziell das Gefühl vermissen, mitten in der Nacht in einer Lobby voller japanischer Spieler*innen zu landen, die den Titel offenbar deutlich kompetitiver in Angriff genommen haben.

Die Flaggen sind aber nicht das einzige Feature, dass in den Online-Lobbys vermisst wird. Auch die Miis, die sich lustig vor den Rennen getummelt haben oder die Möglichkeit, anderen mitzuteilen, dass man sie soeben mit Motion-Controls besiegt hat, sind nicht länger vorhanden.

Mario Kart World ist natürlich gerade erst erschienen und dürfte daher noch ganz am Anfang seiner Lebenszeit stehen. Fehlende und oft gewünschte Features könnten also in den kommenden Monaten und Jahren mit Patches ganz einfach nachgeliefert werden.

Wie gefällt euch der Multiplayer von Mario Kart World? Vermisst ihr die Flaggen auch?