Baldur's Gate 3-Fan bietet 500 Dollar für die Person, die es schafft, eine geheime Karlach-Szene auch ohne Tricks auszulösen

Wir durften schon viele schöne Momente mit Karlach erleben, doch die vierte Wand hat sie bei uns noch nicht durchbrochen. Das ist wohl generell schwierig ohne zusätzliche Tricks.

Auch wenn wir uns langsam dem einjährigen Jubiläum der offiziellen Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 nähern, haben Spieler*innen immer noch nicht alle Inhalte gesehen. Das ist kein Wunder, wenn wir bedenken, dass die Entwickler*innen verraten haben, dass es über 17‘000 verschiedene Variationen allein schon bei den möglichen Enden gibt. In diesem Artikel geht es jedoch um eine Szene, die irgendwann im Spielverlauf erscheinen soll.

Karlach durchbricht die vierte Wand

Konkret spricht Karlach hier euch direkt an. Wenn ihr die Szene auslöst, fragt sie euch sogar, ob ihr bereits ein Abenteuer bestritten habt und schon in der Stadt Baldur’s Gate gewesen seid. Gegen Ende der Unterhaltung stellt sie euch außerdem die wichtigste Frage von allen: Ob ihr Spaß am Spiel habt.

Die Szene wurde zuerst von “Chubblot“ mithilfe von Mods bereits kurz nach dem Release entdeckt und geteilt. Kurz darauf hat die Synchronsprecherin von Karlach, Samantha Béart (they/she), öffentlich auf die Szene reagiert und den Fans eine kleine Herausforderung auferlegt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

„Glückwunsch zum Fund. Vielleicht spreche ich darüber, wenn jemand das organisch findet (anstatt die Datei herauszuziehen und betreffend dem Kontext verwirrt zu werden)…“ Samantha Béart, Synchronsprecherin von Karlach, auf X, ehemals Twitter

Diese Worte haben die Spieler*innen motiviert, nach der Szene zu suchen. Diejenigen, welche Videos davon geteilt haben, haben jedoch Hilfe von Mods, Cheats oder anderen Hilfsmitteln in Anspruch genommen. Andere Personen behaupten die Szene ohne irgendwelche Tricks gesehen zu haben, können aber weder die Voraussetzungen dafür nennen noch dies zuverlässig rekonstruieren.

Tatsächlich existiert bis heute keine Anleitung zum Triggern der Szene. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Szene aktuell auch nicht natürlich getriggert werden könne. Dataminer wollen in den Daten zu den Konversationen mit Karlach diese Unterhaltung mit der Bemerkung gefunden haben, dass sie sich aktuell nicht auslösen ließe. Aber auch das wurde von offizieller Seite nicht bestätigt, weswegen die Community im Unklaren bleibt.

Diese Szene mit dem Eulenbär-Baby ist deutlich einfacher auszulösen und einen Blick Wert:

0:35 Baldur's Gate 3: Habt ihr euch schon mal mit eurem Eulenbär unterhalten? Wir schon!

YouTuber bietet nun 500 Dollar für den Fund der Szene

In einem Video bietet YouTuber “Proxy Gate Tactician“ nun 500 Dollar für den Fund der Szene an. Bevor ihr aber für einfach verdientes Geld eure Cheat-Engines anschmeißt, sei noch angemerkt, dass “Proxy Gate Tactician“ nicht nur einen Videobeweis der Szene sehen möchte, sondern auch eine Erklärung, wie diese organisch auszulösen ist.

Diese Erklärung muss als Anleitung dienen können, damit andere Spieler*innen die Szene zuverlässig replizieren können. Oh, und zeitlich begrenzt ist die Jagd nach der Zwischensequenz ebenfalls: Die 500 Dollar gibt es nur, wenn die Cutscene vor Patch 7 gefunden wird, der hoffentlich in den nächsten Monaten erscheint und vor allem schurkische Spieler*innen mit neuen Inhalten beglückt.

Welche Szene mit Karlach ist eure liebste?