'Ich war einfach so überrascht': Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach 330 Stunden und 4 Durchläufen beim Rasten noch etwas Neues

Wo wir mit Karlach und Co. ein Lager aufschlagen, bestimmt, wie es aussieht.

Allein ein Spieldurchlauf kann in Baldur's Gate 3 eine dreistellige Stundenzahl in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz haben viele Fans Spaß dabei, den Open World-Epos gleich mehrmals durchzuzocken. Grund dafür sind nicht nur die unterschiedlichen Entscheidungsmöglichkeiten, mit denen wir die Story maßgeblich beeinflussen können, sondern auch die vielen kleinen Details und Geheimnisse.

Es ist schier unmöglich, in nur einem Playthrough alles zu sehen. Ein Fan zeigt sich auf Reddit sogar bei seinem fünften Abenteuer noch begeistert von einer neuen Entdeckung.

Baldur's Gate 3-Fan freut sich über neu gefundenes Detail

Fans lieben es, das RPG mehrmals zu spielen, um neue Entscheidungen und Geheimnisse zu entdecken.

Ein Spieler entdeckt im fünften Abenteuer einen neuen Lagerplatz im Keller des Zerstörten Dorfes.

Die verschiedenen Lagerplätze variieren optisch je nach Bereich, z.B. am Fluss, in einer Höhle oder in einem Gasthaus im Akt 3.

Community diskutiert über ihre liebsten Lagerplätze, beziehungsweise, welche sie erst spät entdeckt haben.

User anxiousandqueer berichtet auf Reddit von seiner sage und schreibe fünften Reise durch Akt 1. Zuvor hat der Fan bereits 330 Stunden in das Spiel investiert, die aber offensichtlich nicht gereicht haben, um alles zu sehen, was Baldur's Gate 3 zu bieten hat. So verrät der Redditor:

Ich glaube, ich bin zum ersten Mal im Kellern des Zerstörten Dorfs ins Lager gegangen, und es hat einen eigenen Lagerplatz!?

Was genau meint anxiousandqueer damit? Schlagen wir in Baldur's Gate 3 unser Lager für eine lange Rast auf, dann sieht dieses nicht immer gleich aus. Optisch kann das Camp stark variieren, je nachdem, wo wir beschließen, die Rast einzulegen: Mal ist es an einem Fluss, mal in einer Höhle, mal in einem Hinterhof. In Akt 3 kann es uns sogar in ein Gasthaus verschlagen, wo wir endlich in echten Betten schlafen!

Dass es für diesen speziellen Ort ein eigens gestaltetes Lager gibt, war dem Fan bisher entgangen: Der Redditor schwärmt, dass es sich um ein Camp-Design handle, das vom "Standard-Höhlenlager" abweiche und besonders interessant aussehe. Der Reddit-User berichtet:

Ich war einfach so überrascht, lol. Ich habe das Gefühl, dass Akt 1 so viele kleine, erstaunliche Details enthält und ich liebe es einfach, noch einmal von vorne zu beginnen und mehr zu entdecken.

Fans diskutieren über die Lagerplätze

Ein weiterer User ergänzt:

Ja. Auch das Lager, das man im Underdark bekommt, unterscheidet sich von den anderen Höhlen.

Daraufhin diskutiert die Community, in welchen Camps sie sich besonders wohlgefühlt haben oder welches sie ihrerseits erst spät entdeckt haben. So sind manche Personen beispielsweise im dritten Akt erst spät zur Gaststätte gewechselt, während andere sich sofort dort einquartiert und die Alternative erst mal verpasst haben. Auch ein weiterer Fan gesteht, das genannte Lager ebenfalls nach über 300 im Spiel noch nicht entdeckt zu haben.

Wir berichten immer wieder von Details oder Geheimnissen, die Spieler*innen erst nach mehreren Durchläufen finden, manche besser versteckt, andere werden nur aufgrund der Fülle an Inhalten übersehen. Durch die Liebe zum Detail fühlt sich Faerun besonders lebendig an.

Jetzt seid ihr gefragt: Wusstet ihr, dass der Kellerbereich eine ganz individuelle Lager-Optik mitbringt? Welche Camps habt ihr erst spät entdeckt?