'Ich wusste nicht, dass es existiert': Baldur's Gate 3-Fan findet super seltenes Item erst nach über 500 Stunden und verblüfft Community

500 Stunden sind eine beeindruckende Spielzeit, reichen in einem gewaltigen Rollenspiel wie Baldur's Gate 3 aber trotzdem nicht aus, um alles gesehen zu haben. Gerade bei einem Item, das ein User auf Reddit gezeigt hat, ist es aber ziemlich verwunderlich, wie dieses ist. Viele Fans haben es gar nicht oder erst sehr spät entdeckt. Dabei ist es doch so nützlich.

Dieser Gegenstand ist übertrieben selten

Das Wichtigste in Kürze Ein Reddit-User entdeckt nach mehr als 500 Stunden Spielzeit in Baldur's Gate 3 ein extrem seltenes Item.

Der Gegenstand, ein Heavy Supply Pack, enthält 80 Lagervorräte.

Gerade im Ehrenmodus ist das sehr nützlich, weil die lange Rast dort 80 Vorräte braucht und sie extrem wichtig ist.

Reddit-User yoboililj verrät in seinem Post: "Mit 500 Stunden im Spiel wusste ich nicht, dass das exisitert." Weiter berichtet der Fan: "Bin gerade durch die Tür gerannt, indem ich L3 benutzt habe und habe das Heavy Supply Pack in einem Regal gesehen."

Dazu zeigt der User auch ein Bild, auf dem der Gegenstand zu sehen ist, ein Heavy Supply Pack. Auf eine Rückfrage nennt der Fan auch den Fundort in den Kommentaren: "Ich habe das in Danthelons Tanzender Axt auf einem Regal neben der Tür gesehen, beim 'Südlicher Teil der Wyrmbrücke Wegpunkt."

Das Besondere am Heavy Supply Pack ist, dass darin 80 Lagervorräte stecken. Spielt ihr Baldur's Gate 3 auf dem unteren bis mittleren Schwierigkeitsgrad, braucht, ihr für eine lange Rast 40 Lagervorräte. Wer aber den neuen, besonders harten Ehrenmodus zockt, braucht eben doppelt so viel. Ganze 80 Vorräte sind nötig.

Und gerade in diesem Modus spielt die Rast eben eine große Rolle, um die Party zu regenerieren. Ist hier nämlich die ganze Gruppe kampfunfähig, ist die Herausforderung gescheitert und die Belohnung dafür verloren.

Auch auf der Taktiker-Schwierigkeit braucht es 80 Vorräte. Nur dass hier der Tod der Party nicht ganz so bestrafend ist. Sollte also eigentlich anzunehmen sein, dass hier und da die passenden Supply Packs rumliegen, aber Pustekuchen.

"Ich glaube, das ist der einzige Platz, an dem es das gibt. Zumindest der einzige Ort, an dem ich ihn gefunden habe", mutmaßt eine Person in den Kommentaren. Andere User stimmen zu, dass sie das Item auch nur an diesem Ort finden konnten und in Wikis keine weiteren Fundorte gelistet seien.

Ein Fan berichtet sogar: "Ich habe über 1000 Stunden am PC gespielt und hab das nicht gefunden ...". Da es sich um ein so super rares Item handelt, ist das aber auch kaum verwunderlich.

Kennt ihr das Item bereits und könnt ihr bestätigen, es nur an diesem Ort gefunden zu haben?