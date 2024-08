Baldur's Gate 3-Spieler raubt jeden Tag einen bestimmten Charakter im Lager aus und das Spiel wird dadurch zum Klacks

Besonders Schurken wie Astarion können aus diesem Trick einiges rausschlagen.

In Baldur's Gate 3 könnt ihr die meisten Charaktere beklauen – ob ihr das auch solltet, ist eine andere Frage. Einerseits könnt ihr euch wertvolle Gegenstände und Materialien sichern, werdet ihr allerdings erwischt, könnt ihr in Schwierigkeiten geraten. So ist es zumindest meistens.

Es gibt nämlich einen Charakter, den ihr nach Herzenslust immer wieder ausrauben könnt und für manche Fans gehört das anscheinend schon zur Routine dazu.

Baldur's Gate 3-Fans hören nicht auf, Volo die Taschen zu leeren

Bei besagtem Charakter handelt es sich um den Magier Volo, den ihr schon im Druidenhain und später im Goblinlager in Akt 1 treffen könnt und der euch danach einen Besuch im Lager abstattet, wenn ihr ihm helft.

Manch einer macht das vielleicht aus reiner Gutherzigkeit, andere Spieler*innen dürften dabei wohl Hintergedanken haben. So auch User BlackberryUpper7498. Die Person fragt auf Reddit nämlich ganz schamlos, ob andere Fans auch jeden Spieldurchlauf damit verbringen, Volo zuerst einmal für zwei Stunden auszurauben. Dafür gibt es allerdings einen guten Grund, wie der Fan erklärt:

"Ich kann einfach nicht anders. Ich liebe es, hunderdtausende Münzen und unendlich viele Lagervorräte/Heiltränke/Zauber-Schriftrollen zu haben. Das Spiel macht mir so viel mehr Spaß, wenn ich nicht die ganze Zeit durch Standard-Loot von Feinden wühlen und Lagervorräte managen muss. Ich kann mir keinen Durchlauf vorstellen, wo ich das nicht für ein paar Stunden am Anfang von Akt 2 mache."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Von Volo zu klauen dürfte auch deshalb so verlockend sein, weil es so einfach ist. Sobald er im Lager zu euch gestoßen ist, könnt ihr ihn nämlich effektiv unendlich oft via Taschendiebstahl ausnehmen – zumindest, solange er nicht an eurem Auge rumoperiert hat. Entdeckt er euch, rennt er einfach für ein paar Sekunden weg, wird aber nie feindselig.

Sind die Vorräte in seinen Taschen aufgebraucht, müsst ihr einfach nur eine lange Rast einlegen (dafür müsst ihr nicht einmal Vorräte nutzen) und schon hat Volo wieder aufgestockt. Dabei könnt ihr unter anderem Geld, Heiltränke, Essen und Zauber-Schriftrollen von ihm ergattern – das ist besonders nützlich, wenn ihr im knackigen Ehrenmodus spielt, bei dem ihr doppelt so viele Lagervorräte verbraucht.

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Autoplay

Eigentlich gibt es diesen Trick schon seit einer ganzen Weile und Larian hat ihn einfach nie aus dem Spiel gepatcht. Ein Blick in die Kommentare zeigt aber, dass so mancher Fan ihn bis heute nicht kannte.

Andere tragen stattdessen ihre eigenen Tipps bei und empfehlen, Lazarus ebenfalls auszunehmen, nachdem ihr seine Dienste etwa in Anspruch genommen habt, um die Klasse eures Charakters zu ändern. Auch hier gibt es nämlich effektiv keine Konsequenzen.

Eine Situation gibt es aber, in der ihr aufpassen müsst: Wie User MutaitoSensei zu bedenken gibt, solltet ihr euch im Lager nicht beim Klauen erwischen lassen, wenn ihr einen Eidbrecher-Paladin spielt. Der Eidbrecher-Ritter scheint nämlich aggressiv zu werden, wenn er euch beim Klauen erwischt.

Kanntet ihr diesen Trick schon oder würdet ihr niemals arme, unschuldige Charaktere ausrauben?