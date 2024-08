Baldur's Gate 3-Fan meidet wichtiges Areal, weil er glaubt, dass er da noch nicht hin darf - 'Du hast 90% von Akt 2 übersprungen'

Dieser Baldur's Gate 3-Fan weiß gar nicht, was er alles verpasst hat.

Wenn ihr Baldur's Gate 3 zum ersten Mal spielt, ist es praktisch unmöglich, alles im Spiel zu sehen. Das liegt nicht nur daran, dass sich eure Entscheidungen auf den Verlauf auswirken, ihr könnt auch einfach schnell an teils sogar wichtigen Inhalten vorbeilaufen.

So ist es auch diesem Fan ergangen, der einen großen Bogen um das 'Gasthaus zum letzten Licht' gemacht hat – weil er dachte, dass es ins nächste Areal führt.

Baldur's Gate 3-Fan verdammt das Gasthaus zum letzten Licht, ohne es zu wissen

Die Story kommt von Reddit-User astroriental, der nichtsahnend im Subreddit einen Beitrag mit den Worten "Ich glaube, ich habe Akt 2 in der falschen Reihenfolge gemacht" gepostet hat.

Wie die Person hier erklärt, spielt sie gerade ihren ersten Durchlauf von Baldur's Gate 3 und ist bei ihrer Ankunft in Akt 2 schnurstracks zu den Türmen des Mondaufganges gewandert, hat dann das Nachtlied und anschließend Ketheric getötet.

Das Gasthaus zum letzten Licht hatte die Person bis dahin kategorisch gemieden, weil sie aufgrund der weiß schimmernden Aura um das Gasthaus dachte, dass es sich dabei um eine "Next-Level-Zone" handelt.

Als sie es ganz am Ende doch besucht, bekommt sie hier nur ein paar Feinde mit niedrigem Level und die Worte ihres Spielercharakters: "Vielleicht hätten wir den Fluch doch brechen sollen." Erst da hat astroriental den Verdacht geschöpft, dass er oder sie hier vielleicht eine wichtige Questreihe verpasst haben könnte.

Baldur's Gate 3-Veteranen werden jetzt vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wer das Spiel nämlich schon einmal gespielt hat, der weiß, wie viel Story astroriental hier gerade durch die Lappen gegangen ist.

"Ich glaube, du hast um die 10 Stunden an Inhalt verpasst", erklärt User Itz_Hen in den Kommentaren. Andere Fans schließen sich an und mutmaßen sogar, dass es deutlich mehr gewesen sein könnte – manche geben an, zwischen 30 bis 40 Stunden pro Akt gebraucht zu haben. Wise_Owl5404 geht sogar noch einen Schritt weiter:

"Du hast praktisch 90% von Akt 2 übersprungen."

Schließlich geht astroriental hier nicht nur die Questreihe um Jaheira und die Harfner verloren – da die Person sich ausgerechnet entschieden hat, das Nachtlied zu töten, sind auch eine ganze Reihe Nebenmissionen im zweiten Akt nicht mehr verfügbar. Auch die Questline für Begleiterin Karlach kann astroriental dann nicht mehr beenden.

Das ist natürlich eine ganze Menge Inhalt, die dem User damit unabsichtlich verloren geht. Hier kann die große Freiheit, die Baldur's Gate 3 uns bietet, also auch ihre Nachteile haben. astroriental sieht das aber gelassen und freut sich einfach darauf, es beim nächsten Mal anders zu machen: "Das ist dann einfach mehr Inhalt für meinen zweiten Durchlauf!"

Wie haltet ihr das: Lebt ihr mit euren Entscheidungen, wenn ihr wichtige Inhalte in RPGs verpasst, oder ladet ihr doch eher einen älteren Spielstand?