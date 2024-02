Baldur's Gate 3 macht den Modding-Traum wahr: Larian kündigt Mods für PS5 und Xbox Series X/S an

Gute Nachrichten für alle, die auch gerne Baldur's Gate 3-Mods für die Konsolenversionen hätten.

Im Rollenspiel-Kracher Baldur's Gate 3 steckt schon im "normalen" Zustand eine ganze Menge drin – mit Potenzial für mindestens hundert Stunden Spielspaß.

Aber wie es gerade bei großen RPGs fast schon üblich ist, gibt es aber auch für das Spiel von den Larian Studios bereits jede Menge Mods, die das Spiel auf vielfältigste Weisen verändern und nahezu individualierbar machen.

Zumindest ist das auf dem PC so, denn dort blüht die Mod-Community für Baldur's Gate 3 quasi schon seit dem Launch. Auf den Konsolen ist das Thema traditionell etwas schwieriger, weswegen einige PS5- und Xbox Series X/S-Spieler*innen vermutlich schon länger etwas neidisch auf die andere Plattform schielen.

"Es wird kommen"

Doch es gibt Licht am Ende des Mod-Tunnels. Denn von offizieller Seite gibt es jetzt die Bestätigung, dass es Mods zukünftig auch in den Konsolenversionen von Baldur's Gate 3 geben wird.

Die Info stammt von Larians Director of Publishing, der sich auf X (ehemals Twitter) im Rahmen des Hotfix 19-Releases an die Community wendete. Er schrieb:

"Normalerweise sprechen wir nicht über Dinge, bevor sie fertig sind, aber wie ihr vielleicht gelesen habt, machen wir eine Ausnahme. Wir haben an einem robusten, plattformübergreifenden Plan für die Mod-Unterstützung gearbeitet, der später im Jahr veröffentlicht werden soll. Wir lieben unsere Modding-Community und wir wollen sie unterstützen. Es wird kommen."

Release noch 2024? "Später im Jahr" deutet naürlich stark auf einen Termin noch im Jahr 2024 hin, allerdings schränkt der Director of Publishing in einem Folge-Tweet auch etwas ein. Man habe zwar bereits ein System, dieses müsse aber noch weiter getestet werden.

Mod-Support auf Konsolen nach wie vor ziemlich selten

Frohe Nachricht also für alle, die ihr Baldur's Gate auch auf PS5 und Xbox Series X/S modifieren wollen. Auf Konsolen ist es nach wie vor ziemlich unüblich, dass Publisher/Entwickler dort Mod-Support für Spiele anbieten.

Ausnahmen sind beispielsweise Fallout 4 oder The Witcher 3. Baldur's Gate 3 wird sich zukünftig also in die Liste dieser rühmlichen Ausnahmen einreihen.

Baldur's Gate 3 erschien im August 2023 auf dem PC. Einen Monat später folgte die Umsetzung für die PS5 und im Dezember dann eine Version für die Xbox Series X/S. Obwohl viele mit einem guten Spiel gerechnet hatten, pulverisierte das RPG diese Erwartungen komplett.

Baldur's Gate 3 bekam sowohl von Kritiker*innen als auch Spieler*innen nahezu ausnahmlos euphorischen Zuspruch und gilt schon jetzt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.