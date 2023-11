'Macht Akt 3 unspielbar': Baldur's Gate 3-Fans warnen vor fiesen Bugs nach Patch 4

Astarion dürfte es extrem nerven, wenn seine Party ihn ständig minutenlang warten lässt.

Baldur's Gate 3 hat vor Kurzem ein umfangreiches Update erhalten. In Patch 4 gab es nicht nur mehr Barrierefreiheits- und Quality of Life-Features, sondern auch Anpassungen bei Kämpfen, Companions und kleine kuriose Änderungen. So könnt ihr eure Charaktere jetzt beispielsweise waschen.

Aber nicht für alle Fans hat sich die Spielerfahrung verbessert. Auf Reddit klagt eine Person über große Probleme in Akt 3 und andere stimmen zu. Währenddessen bleiben bei manch anderen Spieler*innen Bugs aus.

Fan warnt vor Bugs, die Akt 3 für ihn kaputtmachen

Reddit-User AlphaPot schreibt frustriert:

"Der letzte Baldur's Gate 3 Patch hat das Late Game auf der PS5 komplett zerstört".

Darunter führt der Fan einige Probleme auf, die sich seit dem Update in seinem Spielstand zeigen. Es handle sich nicht nur um eine miese Performance, sondern wesentlich gravierendere Fehler. So würde die Party beispielsweise nicht mehr folgen, sodass die einzelnen Mitglieder in minutenlanger Arbeit nachgeholt werden müssten.

Zudem laufen laut des Fans NPCs gegen Wände. Teilweise sei es nicht mal möglich, standardmäßige Interaktionen auszuführen, wie mit jemandem zu sprechen. Dabei ist auch ein Video als Beispiel für das Folge-Problem verlinkt. Dieses ist zwar noch entstanden, bevor der neueste Hotfix herauskam, allerdings scheinen die Bugs bei dem Fan auch noch danach aufzutreten.

Auch eine weitere Person stimmt zu: "Ich habe einen Spielstand aus Akt 3 von vor dem Patch und habe die Probleme des Beitragsstellers." Ein weiterer Redditor meint: "Ich habe dieses Problem auch auf PS5. Habe Akt 3 gestern erst gestartet. Riesiger Mist." Ähnliche Berichte tauchen auch hier und da an anderer Stelle im Internet auf.

Nicht alle Fans haben diese Probleme

Ein Redditor hat sogar den direkten Vergleich zwischen zwei separaten Save Games:

"Meine Frau und ich spielen auf getrennten Spielständen auf derselben PS5. Sie hat diese Probleme, ich nicht."

Der Fan glaubt, es könne daran liegen, dass er schon vor dem Patch in Akt 3 angekommen ist, während seine Frau ihn erst danach angefangen hat. Das passt allerdings wiederum nicht zur Aussage der Person, die Akt 3 bereits vorher erreicht hat.

Im Talk-Video gibt's noch mehr Baldur's Gate 3:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Einige Spieler*innen kommentieren auch einfach, dass sie keine der genannten Bugs haben. Wir konnten in der Redaktion bereits vor Patch 4 feststellen, dass manche von uns auf der PS5 auf Probleme gestoßen sind, die bei anderen komplett ausblieben.

Akt 3 ist seit Release das "Problemkind" von Baldur's Gate 3. Hier kam es von Anfang an verstärkt zu Performance-Einbrüchen oder KI-Aussetzern bei den Gegnern sowie Grafikfehlern. Wir können also nur hoffen, dass Larian hier schnell Fixes nachliefert.

Wie sieht es bei euch aus: Seit ihr auf die genannten Probleme gestoßen?