Baldur's Gate 3: Hotfix 11 ist überraschend erschienen – das steckt drin

Das steckt im neuesten Patch für BG3.

Baldur's Gate 3 hat erst kürzlich mit Update 4 wieder einen riesigen Patch mit über 1000 Änderungen bekommen. Allerdings verwundert es bei der Größe des Spiels kaum, dass es noch immer einige Bugs gibt – manche sind sogar mit dem letzten Patch neu dazugekommen.

Hotfix 11 will jetzt wieder eine Reihe an Problemen beheben. Alles, was im neuesten Update drin steckt, fassen wir euch hier zusammen.

Wie groß ist Hotfix 11 für Baldur's Gate 3? 514,8 MB

Das steckt im neuesten Hotfix für BG3

Bei den Änderungen handelt es sich hauptsächlich um kleinere Fixes und das Verhalten von Charakteren im Hintergrund. Auch mehrere Crashes wurden wieder behoben. Aber auch für alle, die eine Romanze mit Gale begonnen haben, gibt es eine gute Nachricht: Falls seine Szene bei euch vorab verbuggt war, könnt ihr sie jetzt in all ihrer Glorie sehen.

Hier sind die kompletten, übersetzten Patchnotes:

Ihr könnt jetzt Seife aus Safegames for Patch 4 benutzen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Spiel manchmal dauerhaft nach einer Reaktion auf einen Zauber, der euch mit mehreren Projektilen trifft, eingefroren ist.

Ein Crash wurde behoben, der ausgelöst wurde, wenn eine Reaktion genutzt wurde, um eine tote Kreatur anzugreifen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den ihr in bestimmten Dialogen feststecken konntet, ohne weitermachen zu können.

Ein Blocker wurde behoben, der bei einer langen Rast auftreten konnte.

Beherrschte Begleiter*innen folgen der Gruppe jetzt wie vorgesehen, wenn ihr einen Spielstand ladet.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Gales Romanzen-Szene in einem schwarzen Nichts stattgefunden hat.

Ein Fehler wurde behoben, durch den euch ein Dunkles Verlangen-Flashback in die Unterstadt transportiert hat.

Die verfluchten Schädel in Jannaths Anwesen sind jetzt verwundbar durch gleißenden und Energie-Schaden.

Ein Fehler wurde behoben, der bestimmte Charaktere daran gehindert hat, ihr vorgesehenes Verhalten auszuführen.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Bürger*innen und Flüchtlinge in Baldur's Tor manchmal nicht ihre richtigen Animationen genutzt haben oder auf der Stelle zitterten.

Visuelle Artefakte im Lager wurden behoben, die bei bestimmten Dialogen von Dunkles Verlangen und Karlach auftreten konnten. Auch der Blutfleck im Lager wird jetzt nicht mehr größer.

Wyll und Minthara können jetzt problemlos ein zweites Mal küssen, ohne dass der Dialog noch einmal ausgelöst werden muss.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die nächtlichen Dialoge von Companions durch andere Dialoge ersetzt wurden, die in der vorigen Nacht nicht ausgelöst wurden.

Damit sind natürlich noch längst nicht alle Probleme im Spiel behoben, aber Entwickler Larian Studios arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin fleißig an kommenden Updates. Unter anderem steht als nächstes ein Fehler mit der Kussanimation von Astarion auf der Agenda.

Dessen Animation wurde gerade erst in Patch 4 überarbeitet, was allerdings auch dafür gesorgt hat, dass sie manchmal überhaupt nicht abgespielt wird.

Habt ihr noch größere Probleme in Baldur's Gate 3, die behoben werden müssen?